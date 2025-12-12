गरम खाने से तालु जल जाए तो क्या करें? जानें जली हुई जीभ को जल्दी ठीक कैसे करें

How to treat tongue burn from hot food: कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दी-जल्दी में गरम खाना खा लेते हैं. इससे हमारी जीभ या तालु जल जाता है. खासकर पिज्जा, सूप, कॉफी या कोई भी गरम ड्रिंक पीने से अक्सर ऐसा होता है. अब, जलने के बाद फिर लोग बाकी चीजें भी ठीक से नहीं खा पाते हैं. अगर आप भी इस तकलीफ से जूझ रहे हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. डेंटल हाइजीनिस्ट व्हिटनी डिफोगियो ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में एक्सपर्ट ने जली हुई जीभ और तालू को जल्दी ठीक करने का आसान तरीका बताया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

जीभ जल जाए, तो क्या करें?

डेंटल हाइजीनिस्ट बताती हैं, गरम खाना खाने पर अगर जीभ जल जाए, तो सबसे पहले ठंडा पानी पिएं. इससे जली हुई जगह ठंडी रहती है और दर्द कम होता है.

अगर आरामदायक लगे तो कुछ सेकंड के लिए बर्फ का छोटा टुकड़ा जीभ पर रखें. इससे सूजन और दर्द दोनों कम होते हैं. ध्यान रहे कि आप बर्फ को चबाएं नहीं.

जब तक जगह पूरी तरह ठीक न हो जाए, तब तक बहुत गरम, मसालेदार या सॉल्टी चीजें न खाएं. इनकी जगह नरम चीजें जैसे दही, खीर, पुडिंग आदि का सेवन करें.

अगर जलन ज्यादा हो, तो आप एक्सपर्ट की सलाह के बाद बाजार में मिलने वाले टीथिंग जेल या हल्की नंबिंग क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं.

ज्यादा जलन होने पर आप डॉक्टर की सलाह के बाद एंटी-इंफ्लेमेटरी दवाएं ले सकते हैं.

इन सब से अलग संक्रमण से बचने के लिए रोजाना ब्रश और फ्लॉस जरूर करें. सोने से पहले मुंह साफ रखना खास तौर पर जरूरी है.

डेंटल हाइजीनिस्ट बताती हैं, अधिकतर मामूली जलन अपने-आप कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है. लेकिन अगर हर दिन दर्द बढ़ रहा हो, लालिमा और सूजन कम होने के बजाय बढ़ रही हो, तो तुरंत डेंटल एक्सपर्ट से संपर्क करें. थोड़ी सावधानी से आप जल्दी राहत पा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

