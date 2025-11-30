घर पर कपड़ों को ड्राई क्लीन कैसे करें? इस ट्रिक से मिनटों में चमक जाएंगे सर्दियों के मोटे कपड़े

Winter Clothes Washing Tips: सर्दियों में जैकेट, कोट, स्वेटर जैसे मोटे कपड़े ज्यादा जल्दी गंदे लगने लगते हैं और इन्हें बार-बार ड्राई क्लीन करवाना महंगा भी पड़ता है. ऐसे में डिजिटल क्रिएटर पूनम दीवानी ने एक आसान घरेलू ट्रिक शेयर की है, जिससे आप घर पर ही अपने विंटर कपड़ों को बिल्कुल ड्राई क्लीन जैसा साफ कर सकते हैं. पूनम अक्सर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर सिंपल और असरदार हैक शेयर करती रहती हैं. अब उन्होंने बताया है कि यह तरीका न सिर्फ कपड़ों को नया जैसा बना देता है बल्कि समय और पैसे दोनों की बचत भी करता है. आइए जानते हैं कैसे-

मुलेठी को पानी में उबालकर पीने से क्या होता है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया मुलेठी को कितनी मात्रा में लेना चाहिए

क्यों काम आती है ये ट्रिक?

डिजिटल क्रिएटर बताती हैं, सर्दियों के कपड़ों में गर्दन, बाजू के पास, फ्रंट और जेबों के आसपास जल्दी मैल जमता है. इन्हें जोर-जोर से रगड़ने पर कपड़े खराब होने लगते हैं, रोए निकल आते हैं और उनकी चमक खो जाती है. ऐसे में यह ट्रिक कपड़ों को बिना रगड़े साफ करती है, यानी फैब्रिक पर बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता है, साथ ही आपके कपड़े एक ही बार में नए जैसे साफ हो जाते हैं.

हल्का गुनगुना पानी

शैंपू (डिटर्जेंट नहीं)

इनो का आधा सैशे और

कंडीशनर या सिरका

इसके लिए सबसे पहले एक टब में इतना गुनगुना पानी लें जिसमें हाथ डाला जा सके. गर्म पानी ऊनी कपड़ों के लिए सही नहीं होता है.

इसमें डिटर्जेंट की जगह थोड़ा शैंपू मिलाएं, इससे कपड़े सॉफ्ट रहते हैं.

अब, आधा इनो पाउच डालें. इनो की वजह से ही कपड़ों को बिना रगड़े मैल निकल जाता है.

जैकेट/स्वेटर को पानी में 10–15 मिनट डुबाकर छोड़ दें. आपको बिना मेहनत के पानी मटमैला होता दिखेगा. इसका मतलब है कि पानी से खुद गंदगी निकल रही है.

अब, कपड़े को निचोड़ें नहीं, सिर्फ साफ पानी से दो-तीन बार धो लें.

इतना करने के बाद एक टब में दोबारा पानी लें और उसमें कंडीशनर या सिरका मिलाकर 4–5 मिनट कपड़ा रखें. इससे कपड़े मुलायम और फूले-फूले बने रहते हैं.

वॉशिंग के बाद स्वेटर/जैकेट को हैगर पर टांगकर सुखाएं ताकि उनकी फिटिंग बनी रहे.

गहरे रंग वाले ऊनी कपड़ों में इनो न डालें, सिर्फ शैंपू और कंडीशनर से ही साफ करें.

जिन स्वेटरों की फिट बिगड़ गई हो, उन्हें टेबल पर बिछाकर सीधे आकार में फैलाकर सुखाएं, इससे उनकी सही शेप वापस आ जाती है.

इन सब से अलग जब कपड़े सूख जाएं और आपको आयरन करना हो, तो प्रेस के नीचे सिल्वर फॉयल लगाकर प्रेस करें. इससे कपड़े ज्यादा गर्म नहीं होते और उन पर शाइन भी बेहतरीन आती है.

इस तरह आप घर पर मोटे कपड़ों को आसानी से साफ कर सकते हैं. इससे न तो ड्राई क्लीन का खर्च आएगा और न कपड़ों के खराब होने का डर रहेगा. ऐसे में आप भी इसे आजमाकर देख सकते हैं.