मुलेठी को पानी में उबालकर पीने से क्या होता है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया मुलेठी को कितनी मात्रा में लेना चाहिए

Can we drink mulethi water daily: मुलेठी (Licorice) एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी है, जो खासकर गले और सांस से जुड़ी समस्याओं में काफी फायदेमंद मानी जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सर्दी खांसी में राहत देने से अलग मुलेठी आपको और भी कई तरह से फायदा पहुंचा सकती है? न्यूट्रिशनिस्ट राजमनी पटेल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में पोषण विशेषज्ञ ने मुलेठी के कुछ ऐसे ही फायदे बताए हैं. न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं, मुलेठी का सही मात्रा और सही तरीके से सेवन करने पर यह शरीर को कई तरह से सहारा देती है. आइए जानते हैं इस बारे में-

मुलेठी का पानी कैसे बनाएं?

इसके लिए आपको 1/2 चम्मच मुलेठी पाउडर, 1 कप (लगभग 200 ml) पानी, 3-4 तुलसी पत्ते, आधा नींबू और 1/2 चम्मच शहद की जरूरत होगी.

एक पैन में 1 कप पानी उबालें.

इसमें 1/2 चम्मच मुलेठी पाउडर या 1 इंच की मुलेठी की लकड़ी डालें.

चाहें तो पानी में तुलसी की पत्तियां भी डाल लें.

इसे 5–7 मिनट धीमी आंच पर पकने दें.

पानी थोड़ा कम हो जाए, तब छानकर गुनगुना होने पर पिएं.

आप चाहें तो स्वाद के लिए इसमें शहद या नींबू भी मिला सकते हैं.

न्यूट्रिशनिस्ट दिन में एक बार, सुबह खाली पेट या दोपहर के भोजन के बाद इस पानी को पीने की सलाह देती हैं.

अगर आपको खांसी, सर्दी या गले में दर्द हो, तो आप दिन में दो बार इस पानी को पी सकते हैं. लेकिन लगातार 3–4 हफ्ते से ज्यादा न लें और बीच में ब्रेक जरूर दें.

इन सब से अलग मुलेठी को दूध के साथ पीने के बजाए पानी में उबालकर पीना ज्यादा बेहतर माना जाता है.

सर्दी जुकाम से राहत

मुलेठी सबसे पहले गले की खराश और खांसी में राहत देती है. इसका पानी बलगम और बंद सांस की नली को साफ करता है, जिससे सर्दी-जुकाम, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा जैसी समस्याओं में आराम मिलता है.

मुलेठी एसिडिटी और गैस की समस्या में आराम दिलाने में मदद कर सकती है. यह पेट की झिल्ली पर कोटिंग बनाकर जलन कम करती है और पाचन में सुधार लाती है.

मुलेठी एंटी-इन्फ्लेमेटरी और एंटी-ऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होती है, जो शरीर को रोगों से लड़ने में मदद करते हैं. ऐसे में इसके पानी का नियमित सेवन से संक्रमणों से बचाव में मदद मिल सकती है.

कुछ रिपोर्ट्स के नतीजे बताते हैं, मुलेठी में मौजूद गुण त्वचा के दाग-धब्बे को हल्का करने और ग्लो बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. यही वजह है कि कई स्किन केयर प्रोडक्ट्स में मुलेठी एक्सट्रेक्ट उपयोग किया जाता है.

कुछ शोध बताते हैं कि मुलेठी एड्रेनल हार्मोन को सपोर्ट करती है, जिससे स्ट्रेस, एंग्जायटी और थकान में मदद हो सकती है. यह शरीर को एनर्जी और शांति दोनों दे सकती है.

इन सब से अलग मुलेठी में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो मुंह में होने वाले छाले, बदबू, मसूड़ों की सूजन जैसी समस्याओं में सहायक माने जाते हैं.

न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसका सेवन केवल डॉक्टर की सलाह के बाद ही करना चाहिए.

हाई बीपी, किडनी या हृदय रोग वाले लोग सेवन से पहले डॉक्टर से पूछें.

नमक वाली चीजों के साथ मुलेठी के पानी का सेवन न करें.

इन सब से अलग इस पानी का लंबे समय तक अधिक मात्रा में सेवन न करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.