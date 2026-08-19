तेज धूप और उमस के बीच कैसे रखें अपनी स्किन का ख्याल? अपनाएं ये आसान टिप्स

मानसून में कई दिनों तक बादल, बारिश और हवा में नमी रहने के बाद अचानक तेज धूप निकलना सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं है, बल्कि हमारी त्वचा के लिए भी एक तरह का एनवायरमेंटल शिफ्ट है. ऐसे समय में कई लोगों को अचानक स्किन में चिपचिपाहट, जलन, रेडनेस, टैनिंग या पिगमेंटेशन ज्यादा महसूस होने लगती है. इसका कारण यह नहीं है कि बारिश के बाद निकलने वाली धूप अपने आप ज्यादा नुकसानदायक हो जाती है, बल्कि लंबे समय तक उमस के बाद त्वचा को अचानक तेज गर्मी और यूवी किरणों का सामना करना पड़ता है. इसी कड़ी में आज हम आपको कुछ जरूरी टिप्स बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं. इसकी जानकारी पैसिफिक वनहेल्थ हॉस्पिटल में डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मोलिशा भंडारी ने दी है.

मानसून के बाद धूप निकलने से स्किन पर क्या असर होता है?

डर्मेटोलॉजिस्ट के अनुसार मानसून के दौरान उमस ज्यादा होने से स्किन पर पसीना और तेल लंबे समय तक मौजूद रहता. इससे पोर्स बंद होने, एक्ने और इर्रिटेशन बढ़ जाती है. फिर जब इसी दौरान तेज धूप निकलती है, तो UV रेडिएशन के साथ गर्मी और पसीना स्किन पर अतिरिक्त स्ट्रेस डाल देते हैं. ऐसे में जिन लोगों की त्वचा पहले से सेंसिटिव है या जिन्हें एक्ने और पिगमेंटेशन की समस्या है, उनमें यह बदलाव ज्यादा दिखाई देता है.

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बादल वाले दिनों में भी स्किन केयर जरूरी

एक्सपर्ट बताती हैं कि मानसून में बादल होने के बावजूद भी UV एक्सपोजर होता रहता है. ऐसे में कई लोग बादलों वाले दिनों में स्किनकेयर को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर अचानक धूप निकलने पर लंबे समय तक बाहर रहने से टैनिंग या पिगमेंटेशन बढ़ सकती है.

इन टिप्स का रखें ध्यान

मौसम बदलते ही स्किनकेयर रुटीन को बार-बार बदलने से बचना चाहिए.

तेज धूप के बाद चेहरे पर बार-बार स्क्रबिंग और एक्सफोलिएशन करने से बचना चाहिए.

ऐसे मौसम में स्किन को ज्यादा ट्रीटमेंट की नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी और प्रोटेक्शन की जरूरत होती है.

चेहरे को बहुत ज्यादा धोने या पसीना आने पर बार-बार रगड़ने के बजाय जेंटल क्लींजिंग करें.

बाहर निकलते समय ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें.

अगर बारिश के बाद धूप निकलते ही स्किन पर लगातार रेडनेस, खुजली, जलन या तेजी से बढ़ती पिगमेंटेशन दिखाई दे, नजरअंदाज न करें.

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