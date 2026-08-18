Collar Blouse Design: गोल गले से हो गई हैं बोर? साड़ी के साथ ट्राई करें ये 8 ट्रेंडी कॉलर ब्लाउज डिजाइन

साड़ी के साथ ब्लाउज का डिजाइन पूरे लुक को बदल सकता है. अगर हर बार गोल या डीप नेक पहनकर बोर हो गई हैं, तो इस बार कॉलर ब्लाउज ट्राई कर सकती हैं. यह सिंपल साड़ी को भी स्मार्ट और स्टाइलिश लुक देता है. कॉलर को छोटा, हाई या बटन वाला रखकर अपने हिसाब से डिजाइन कराया जा सकता है.

सिंपल कॉलर और हाई कॉलर ब्लाउज

जानकारी के अनुसार, सादा साड़ी के साथ प्लेन फैब्रिक वाला छोटा कॉलर ब्लाउज अच्छा लगेगा. ऑफिस या छोटे फंक्शन के लिए यह डिजाइन बढ़िया विकल्प है. साथ ही हाई कॉलर ब्लाउज लुक को थोड़ा एलिगेंट बनाता है. हालांकि छोटी गर्दन वाली महिलाओं को बहुत ऊंचा कॉलर रखने से बचना चाहिए.

बटन वाला और कढ़ाई वाला कॉलर

सामने छोटे बटन के साथ कॉलर ब्लाउज को थोड़ा मॉडर्न टच दिया जा सकता है. कॉटन और सिल्क सााड़ी के साथ यह डिजाइन खूब जंचता है. त्योहार या शादी के लिए कॉलर पर हल्की कढ़ाई, मोती या लेस लगवाई जा सकती है. भारी साड़ी के साथ काम थोड़ा कम रखना बेहतर रहेगा.

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बैक डिजाइन और कॉन्ट्रास्ट कॉलर

बता दें कि सामने से बंद कॉलर रखते हुए पीछे डोरी, बटन या स्टाइलिश कट दिया जा सकताा है. इससे ब्लाउज सिंपल भी लगेगा और ग्लैमरस भी. साथ ही साड़ी से अलग रंग का कॉलर ब्लाउज को आकर्षक बना सकता है. खासकर प्लेन साड़ी के साथ यह डिजाइन अच्छा लगेगा.

प्रिंटेड और लेस वाला कॉलर

सिंपल साड़ी के साथ प्रिंटेड कॉलर ब्लाउज पहनकर लुक में थोड़ा फन जोड़ा जा सकता है. साथ ही, कॉलर पर पतली लेस या कपड़े की बॉर्डर लगााकर ब्लाउज को खूबसूरत फिनिश दी जा सकती है. गहनों में छोटे झुमके या कड़े रखें तो लुक बैलेंस्ड लगेगा.

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