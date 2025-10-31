बालों का झड़ना कैसे रोकें, डॉक्टर ने बताया 21 दिनों तक अपनाएं ये 5 टिप्स, फिर देखें रिजल्ट

Hair Growth Tips: आजकल बालों का झड़ना एक आम समस्या है, जो हर उम्र के लोगों को प्रभावित करती है. बालों के झड़ने का मुख्य कारण तनाव, खराब पोषण, प्रदूषण और अनहेल्दी लाइफस्टाइल है. आजकल के लाइफस्टाइल में पर्यावरणीय कारक भी स्कैल्प के स्वास्थ्य को खराब कर देते हैं, जिससे बाल पतले हो जाते हैं, झड़ने लगते हैं और तेजी से कमजोर होने लगते हैं, जिसके चलते आत्मविश्वास और कम हो जाता है. चलिए आपको बताते हैं बालों को झड़ने से रोकने और मजबूत बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए.

मेटाबोलिक और स्पोर्ट्स फिजियो. डॉ. सुधांशु राय ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बालों के झड़ने को रोकने के लिए 7 टिप्स शेयर किए हैं. उन्होंने लिखा, "बालों के झड़ने को प्राकृतिक रूप से रोकें, इसके लिए कोई फैंसी उत्पाद नहीं, बस विज्ञान समर्थित आदतें. 21 दिनों तक स्वच्छ पोषण, तनाव कंट्रोल और स्कैल्प देखभाल आपके बालों के विकास चक्र को पुनः अच्छा कर सकती है."

प्रोटीन, आयरन और जिंक का सेवन करें- बालों के विकास के लिए प्रोटीन, आयरन और जिंक आवश्यक हैं. अंडे, दाल, पालक और नट्स जैसे फूड्स में ये पोषक तत्व पाए जाते हैं.

स्कैल्प की मालिश करें- स्कैल्प की मालिश करने से ब्लड फ्लो में सुधार होता है और बालों के विकास में मदद मिलती है. हल्के तेल जैसे नारियल, आर्गन या बादाम का तेल उपयोग करें.

सल्फेट-फ्री शैम्पू का उपयोग करें- सल्फेट-फ्री शैम्पू बालों को नुकसान नहीं पहुंचाता है और स्कैल्प की नमी को बनाए रखता है.

तनाव कंट्रोल करें- तनाव बालों के झड़ने का एक आम कारण है. ध्यान और योग तनाव को कम करने में मदद करते हैं.

बालों को सप्ताह में दो बार धोएं- बालों को अधिक धोने से बालों का प्राकृतिक तेल निकल जाता है. सप्ताह में दो बार बालों को धोना पर्याप्त है.

नींद पूरी करें- नींद की कमी बालों के झड़ने का एक कारण हो सकती है. रोजाना 7-8 घंटे की नींद लें.

हेल्दी आहार लें- एक स्वस्थ आहार बालों के विकास के लिए आवश्यक है. फल, सब्जियां, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन जैसे फूड्स का सेवन करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.