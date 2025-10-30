अरबी महिलाओं के बाल रस्सी जैसे लंबे और घने क्यों होते हैं? इस फल के बीजों का है जादू, एक्सपर्ट से जानिए किस तरह करें इस्तेमाल

Long Hair Tips: अरब देशों की महिलाओं की खूबसूरती के चर्चे पूरी दुनिया में होते हैं. लेकिन उनके बालों की चमक सिर्फ पैतृक नहीं, बल्कि उनके घरेलू ब्यूटी सीक्रेट्स में छिपी है. आजकल धूल, प्रदूषण और केमिकल प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से बालों की चमक और मजबूती कम होती जा रही है. अगर, आप भी अरब महिलाओं की तरह लंबे और घने बाल चाहते हैं तो पारंपरिक तरीके आपके लिए असरदार साबित हो सकते है. त्वचा विशेषज्ञ डॉ. शिरीन फातिमा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर एक ऐसे ही प्राकृतिक उपाय की जानकारी दी है, जिसका नियमित इस्तेमाल करने से बालों को अरबी महिलाओं जैसी मजबूती और चमक मिल सकती है. चलिए आपको बताते हैं इस घरेलू तेल का राज, जो आपके बालों में नई जान डालने का काम करेगा.

यह भी पढ़ें:-बिना खाना-पीना छोड़े वजन करना है कम, फिटनेस कोच ने बताए 10 तरीके, तेजी से पिघलने लगेगी बॉडी की एक्स्ट्रा चर्बी

बालों के लिए खजूर एक प्रभावी प्राकृतिक तत्व माना जाता है. ये विटामिन बी, आयरन और खनिजों से भरपूर होते हैं, ये तत्व बालों की जड़ों को आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं और उन्हें मजबूत बनाते हैं. इससे बालों का झड़ना कम होता है और स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है.

बालों के लिए लहसुन बहुत ही लाभकारी होता है. लहसुन एक प्राकृतिक हेयर टॉनिक है. इसमें सल्फर, सेलेनियम और जीवाणुरोधी गुण होते हैं. ये तत्व बालों का झड़ना रोकते हैं और रूसी को खत्म करते हैं.

अरबी महिलाओं के बालों का एक राज अरंडी का तेल भी है. इस तेल में राइसिनोलेइक एसिड होता है, जो स्कैल्प को हाइड्रेट रखता है और सूजन कम करता है. यह तेल बालों के विकास को बढ़ावा देता है और उन्हें घना बनाता है.

बालों के लिए कैसे तैयार करें तेल

इस तेल को बनाने के लिए सबसे पहले खजूर के बीजों को हल्का भूनकर उनका बारीक पाउडर बना लें. कद्दूकस किया हुआ लहसुन, अरंडी का तेल और नारियल तेल को एक साथ मिलाएं. इस मिश्रण को कुछ देर के लिए ढककर रख दें, ताकि सभी सामग्रियों के गुण आपस में मिल जाएं. फिर इस तेल को हल्का गर्म करके स्कैल्प पर मालिश करें. एक घंटे तक लगा रहने के बाद, गुनगुने पानी से सिर धो लें. हफ्ते में दो बार इस उपाय को करने से आपके बालों को मजबूती, चमक और लंबाई मिलेगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.