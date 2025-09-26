चश्मे के स्क्रैच कैसे हटाएं? आंखों के डॉक्टर से जान लें लेंस पर खरोंच पड़ने से बचने के लिए क्या करें और क्या नहीं

Can scratches on lenses be removed: चश्मे पर हल्की-फुल्की स्क्रैच यानी खरोंच पड़ना आम बात है. इससे न केवल चश्मा खराब लगने लगता है, बल्कि आपको देखने में भी परेशानी होती है. ऐसे में फिर इन खरोंच को साफ करने के लिए लोग अलग-अलग नुस्खे आजमाने लगते हैं. इंटरनेट पर कई लोग टूथपेस्ट, बेकिंग सोडा या नींबू जैसी चीजों से स्क्रैच हटाने की सलाह देते हैं, लेकिन क्या ऐसा करना सही है? आइए एक्सपर्ट से जानते हैं चश्मे पर खरोंच पड़ जाए, तो इन्हें कैसे साफ करें.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर ऑप्टोमेट्रिस्ट, कॉनटेक्ट लेंस और हाई इंडेक्स लेंस एक्सपर्ट डॉक्टर संतोष गुप्ता ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में डॉक्टर बताते हैं,

चश्मे से स्क्रैच हटाने के लिए टूथपेस्ट या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना बिल्कुल सही नहीं है. ऐसा करने से आपके चश्मे की कोटिंग (जैसे एंटी-रिफ्लेक्शन या ब्लू ब्लॉक कोटिंग) खराब हो सकती है और लेंस और ज्यादा खराब हो सकते हैं.

डॉक्टर कहते हैं, अगर आपके चश्मे पर स्क्रैच आ गए हैं, तो सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपने ऑप्टिशियन (चश्मे वाले) से संपर्क करें. वे लेंस की कोटिंग को डी-कोट करके दोबारा रिकोट कर सकते हैं. इससे ऊपर की सतही खरोंचें हट जाती हैं और लेंस फिर से नए जैसे दिखने लगते हैं. हालांकि, अगर स्क्रैच बहुत गहरे हैं और लेंस की सतह तक पहुंच गए हैं, तो उन्हें हटाना मुश्किल होता है. इस स्थिति में नया लेंस लगवाना ही बेहतर है.

इसके लिए डॉक्टर चश्मे को हमेशा हार्ड प्रोटेक्टिव केस में रखने की सलाह देते हैं.

लेंस को साफ करने के लिए हमेशा माइक्रोफाइबर कपड़े और खास लेंस क्लीनिंग सॉल्यूशन का ही इस्तेमाल करें.

ब्रांड की ओर से दिए गए साफ-सफाई के निर्देशों का पालन करें.

साथ ही नियमित रूप से चश्मे को हल्के हाथों से साफ करें ताकि धूल और तेल जमकर खरोंच न डालें.

कभी भी पेपर टॉवल, नैपकिन या कपड़ों से चश्मा साफ न करें. ऐसा करने से भी लेंस पर स्क्रैच पड़ सकते हैं.

ग्लास क्लीनर, बाथरूम क्लीनर या डिटर्जेंट जैसे घरेलू क्लीनर से चश्मे के लेंस को साफ न करें.

चश्मे को कभी भी लेंस की साइड से नीचे करके न रखें.

इन सब से अलग चश्मे को लंबे समय तक धूप या गर्मी में (जैसे कार के अंदर) न छोड़ें. ऐसा करने से भी लेंस की कोटिंग खराब हो सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.