कपड़े पर लगे जंग के दाग कैसे हटाएं? इन दो चीजों से एक ही बार में हो जाएगा साफ

Rust stain from clothes home remedies: यहां हम आपको कपड़े से जंग के दाग को साफ करने का एक बेहद आसान तरीका बता रहे हैं.

कपड़े से कैसे साफ करें जंग का दाग?

How do you get dried rust out of clothes: कपड़ो पर दाग लगना आम बात है. ये दाग साफ भी हो जाते हैं. हालांकि, कई बार धूल-मिट्टी से अलग कपड़े पर जंग के दाग लग जाते हैं. ये दाग बहुत जिद्दी होते हैं और सामान्य डिटर्जेंट या वॉशिंग पाउडर से आसानी से नहीं निकलते. वहीं, दाग अगर सफेद कपड़े पर लगे तो इसे हटाना और भी मुश्किल हो जाता है, साथ ही ये दूर से नजर भी आते हैं. इसके चलते कई बार लोग अपनी पसंदीदा शर्ट या टॉप को चाहकर भी नहीं पहन पाते हैं. अब, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है यानी आपकी किसी पसंदीदा ड्रेस पर भी जंग का दाग लग गया है, तो ये आर्टिकल आपके लिए बड़े काम का साबित हो सकता है. यहां हम आपको इस दाग को साफ करने का एक बेहद आसान तरीका बता रहे हैं.

दरअसल, ये खास तरीका फेमस सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर दीप्ति कपूर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है. अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको किसी महंगे डिटर्जेंट की भी जरूरत नहीं होगी. आप अपनी किचन में मौजूद केवल दो चीजों से एक ही बार में कपड़े पर लगे जंग के दाग को साफ कर पाएंगे. आइए जानते हैं कैसे-

दीप्ति कपूर के बताए स्टेप्स बहुत ही आसान हैं. आपको बस इन्हें ध्यान से फॉलो करना है.

  • सबसे पहले कपड़े को किसी सपाट जगह पर फैला लें ताकि दाग वाला हिस्सा आसानी से दिखे.
  • अब, दाग के ऊपर अच्छी मात्रा में नमक छिड़क दें.
  • इसके बाद नमक पर ताजा नींबू का रस निचोड़ें. ध्यान रखें कि दाग अच्छी तरह नींबू के रस से भीग जाए.
  • अब, उस हिस्से को किसी पुराने टूथब्रश या कपड़े के ब्रश से हल्के हाथों से रगड़ें.
  • रगड़ने के बाद कपड़े को धूप में करीब आधे घंटे के लिए रख दें.
  • तय समय के बाद कपड़ा धोकर देखेंगे तो जंग का दाग गायब हो चुका होगा.
क्यों असरदार है ये तरीका?

बता दें कि नींबू में प्राकृतिक एसिडिटी होती है जो जंग के दाग को ढीला करके कपड़े से अलग कर देती है. वहीं, नमक स्क्रब की तरह काम करता है और दाग को हटाने में मदद करता है. धूप इस प्रक्रिया को और तेज कर देती है, जिससे दाग एक बार में साफ हो जाता है.

किन बातों का रखें ध्यान?
  • इस उपाय को हमेशा दाग वाले हिस्से पर ही आजमाएं, पूरे कपड़े पर नहीं.
  • अगर कपड़ा बहुत नाजुक है, जैसे सिल्क या शिफॉन, तो इसे पहले छोटे हिस्से पर टेस्ट कर लें.
  • दाग हटने के बाद कपड़े को सामान्य पानी से अच्छे से धो लें, ताकि नींबू की खटास और नमक का असर खत्म हो जाए.

