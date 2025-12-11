सुबह के समय कभी नहीं करने चाहिए ये 3 काम, दिनभर परेशान करेगी गैस-एसिडिटी, शरीर में नहीं रहेगी एनर्जी

What morning habit could be harming you: सुबह का समय आपके पूरे दिन की एनर्जी और मूड को सेट करता है. यानी आपका सुबह का रूटीन कैसा है, इसका असर फिर आपके पूरे दिन पर नजर आता है. कई बार लोग जाने-अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे फिर वे पूरे दिन खुद को थका-थका और कमजोर महसूस करते हैं, साथ ही गैस, एसिडिटी की परेशानी भी बढ़ जाती है. हेल्थ कोच उर्वशी अग्रवाल ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में ऐसी ही तीन आदतों के बारे में बताया है. आइए जानते हैं इनके बारे में, साथ ही जानेंगे ये आदतें किस तरह आपके दिन पर असर डालती हैं.

चेहरे पर चमक बढ़ाने के लिए रोज कितना पानी पीना चाहिए? स्किन की डॉक्टर से जान लें

नंबर 1- सुबह की धूप मिस करना

हेल्थ कोच कहती हैं, बहुत से लोग सुबह उठकर मोबाइल में लग जाते हैं, देर से उठते हैं या अलग-अलग काम करने लगते हैं. इससे उन्हें सुबह की धूप नहीं मिल पाती है. जबकि सुबह की धूप में बैठना अच्छी सेहत के लिए जरूरी होता है. सिर्फ 5–10 मिनट की सुबह की धूप हमारे 'हैप्पी हार्मोन्स' यानी सेरोटोनिन को बढ़ाती है. अगर आप सुबह की धूप नहीं लेते, तो इससे आपका मूड डाउन रह सकता है, शरीर में एनर्जी कम महसूस होती है, जिससे दिनभर सुस्ती और आलस बना रहता है. ऐसे में सुबह कम से कम 5 मिनट धूप में जरूर बैठें.

उर्वशी अग्रवाल आगे कहती हैं, बहुत से लोगों की आदत होती है, सुबह उठते ही पहले चाय या कॉफी पीना. यह आदत भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है. खाली पेट कैफीन और एसिडिक ड्रिंक्स लेने से एसिडिटी बढ़ती है, पेट में गैस बनती है, जलन का एहसास बढ़ जाता है, आपको बार-बार खट्टी डकार आती है और दिनभर ब्लोटिंग परेशान करती है. ऐसे में सुबह के समय चाय या कॉफी पीने से बचें. इसकी जगह आप गुनगुना पानी पी सकते हैं या नारियल पानी पी सकते हैं.



नंबर 3- सुबह की जगह शाम को हैवी वर्कआउट करना

अक्सर लोग दिनभर काम के बाद शाम को जिम चले जाते हैं और भारी डेडलिफ्ट, स्क्वैट्स या इंटेंस वर्कआउट कर लेते हैं. हेल्थ कोच बताती हैं, रात में हैवी वर्कआउट करने से शरीर ज्यादा एक्टिव हो जाता है और दिमाग शांत नहीं हो पाता. इससे आपको फिर रात में देर से नींद आती है, हार्मोनल असंतुलन हो सकता है और अगले दिन आप खुद को सुस्त और कमजोर महसूस करते हैं. ऐसे में शाम की जगह रोज सुबह-सुबह इंटेंस वर्कआउट करें. आप चाहें तो शाम को सिर्फ हल्की वॉक या स्ट्रेचिंग कर सकते हैं.

उर्वशी अग्रवाल कहती हैं, सुबह की ये छोटी-छोटी आदतें आपके पूरे दिन पर असर डालती हैं. ऐसे में इन तीन आदतों को सुधारकर आप खुद को एक्टिव रख सकते हैं, आपको गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग की दिक्कत नहीं होगी और शरीर में एनर्जी भी बनी रहेगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.