चेहरे पर चमक बढ़ाने के लिए रोज कितना पानी पीना चाहिए? स्किन की डॉक्टर से जान लें

How many glasses of water one should drink for a flawless skin: आपने अक्सर सुना होगा 'खूब पानी पीओ, स्किन अपने-आप चमकने लगेगी.' या पानी पीने से स्किन पर नेचुरली ग्लो बढ़ जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके लिए कितना पानी पीना चाहिए या क्या वाकई पानी स्किन पर ग्लो बढ़ा देता है? इसे लेकर मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट जुशिया भाटिया सरीन ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में स्किन की डॉक्टर ने पानी को लेकर सही जानकारी दी है. आइए जानते हैं इस बारे में-

क्या सच में पानी पीने से स्किन ग्लो करती है?

डॉक्टर जुशिया के अनुसार, पानी हमारी बॉडी के लिए बेहद जरूरी है. ये हमारे सेल्स तक पोषक तत्व पहुंचाने में मदद करता है और स्किन को अंदर से हेल्दी रखता है. जब शरीर डिहाइड्रेट होता है, तो स्किन तुरंत सुस्त, खिंची-खिंची और रिंकल्ड लगने लगती है. इसलिए हेल्दी स्किन के लिए पानी बेहद जरूरी है.

डॉक्टर के अनुसार, 2 से 2.5 लीटर पानी रोजाना सही माना जाता है. अगर आप वर्कआउट करते हैं, पसीना ज्यादा बहाते हैं, तो 3 लीटर तक पानी पी सकते हैं. इससे ज्यादा पानी पीना कोई अतिरिक्त फायदा नहीं देगा, सिर्फ वॉशरूम के चक्कर बढ़ जाएंगे.

इसके साथ ही डॉक्टर एक ही बार में ज्यादा पानी भी नहीं पीने की सलाह देती हैं. वे कहती हैं, एक बार में बहुत सारा पानी पीने से शरीर उसे उतना उपयोग नहीं कर पाता है. इससे आपको ब्लोटिंग हो सकती है और पानी के उतने फायदे भी नहीं मिलेंगे.

इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर जुशिया कहती हैं, हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए सिर्फ पानी पीना काफी नहीं है. बॉडी हाइड्रेटेड होने के बावजूद आपकी स्किन बाहर से ड्राई और बेजान नजर आ सकती है. दरअसल, कई बार स्किन की ऊपरी परत तक पानी सीधे नहीं पहुंचता है. अगर स्किन बैरियर कमजोर है, तो शरीर का पानी भी स्किन से बाहर निकल जाता है. ऐसे में बहुत ड्राई स्किन वालों को सिर्फ पानी नहीं, बल्कि हेवी मॉइस्चराइजर की भी जरूरत होती है.

इसलिए ड्राई स्किन को ठीक करने के लिए पानी पीने के साथ-साथ अच्छे मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल भी करें. डॉक्टर के अनुसार, सेरामाइड-बेस्ड मॉइस्चराइजर ड्राई स्किन के लिए सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि ये स्किन बैरियर को मजबूत बनाते हैं.

इसके साथ डाइट पर भी ध्यान दें. न्यूट्रिशन से भरपूर चीजें खाएं, सनस्क्रीन लगाएं साथ ही रोज कम से कम 8 घंटे की नींद भी जरूर लें. तब जाकर आपकी स्किन पर नेचुरल ग्लो नजर आएगा और स्किन हेल्दी दिखेगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.