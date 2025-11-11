सर्दियों में बच्चे के गाल फटने से कैसे बचाएं? पीडियाट्रिशियन ने बताया कैसे रखें स्किन का ख्याल

How to protect baby cheeks in winter: सर्दियों का मौसम आते ही न सिर्फ बड़ों की, बल्कि बच्चों की नाजुक स्किन भी सूखने लगती है. ठंडी और शुष्क हवा में नमी की कमी होने के कारण बच्चों के गाल फट जाते हैं और चेहरा रुखा पड़ जाता है. इस परेशानी से बचने के लिए फेमस पीडियाट्रिशियन संदीप गुप्ता ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने 5 तरीके बताए हैं, जिन्हें फॉलो कर न सिर्फ आप ठंडी हवाओं से बच्चे के गाल फटने से बचा सकते हैं, बल्कि बेबी की स्किन को भी सॉफ्ट और हेल्दी रख सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

सर्दियों में बच्चे को कितनी देर तक डायपर पहनाकर रखना चाहिए? बच्चों की डॉक्टर से जान लें जवाब

ठंड में बच्चे की स्किन का ख्याल कैसे रखें?

डॉक्टर गुप्ता कहते हैं कि सर्दियों में बच्चों की स्किन को मॉइस्चराइज रखना सबसे जरूरी है. दिन में कम से कम दो बार मॉइस्चराइजर लगाएं. ध्यान रखें कि बड़ों वाला मॉइस्चराइजर इस्तेमाल न करें. हमेशा डॉक्टर की सलाह के बाद ही बेबी मॉइस्चराइजर लगाएं, जो बच्चों की स्किन के लिए खास तौर पर बनाया गया हो. इससे गाल फटने की परेशानी नहीं होगी.

नहाने के बाद बच्चे की हल्के हाथों से नारियल तेल से मसाज करें. नारियल तेल स्किन की नमी को बनाए रखता है और उसे सॉफ्ट बनाता है. इसमें मौजूद एंटीमाइक्रोबियल गुण स्किन इंफेक्शन से भी बचाते हैं. रोजाना मालिश करने से न केवल स्किन हेल्दी रहती है, बल्कि बच्चे की मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं.

सर्दियों में बच्चे को रोज नहलाना जरूरी नहीं है. डॉक्टर के अनुसार, हफ्ते में तीन बार नहलाना काफी होता है. बाकी दिनों में आप बच्चे को स्पॉन्ज बाथ (गीले कपड़े से साफ करना) दे सकते हैं. ज्यादा बार नहलाने से स्किन की प्राकृतिक नमी खत्म हो जाती है और गाल फटने लगते हैं.

बच्चे को नहलाने के लिए हमेशा हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें. बहुत गरम पानी स्किन को और ज्यादा ड्राई बना सकता है. नहलाने से पहले अपने हाथ से पानी का टेंपरेचर चेक करें, ताकि बच्चा आराम महसूस करे और स्किन पर असर न पड़े.

इन सब से अलग डॉक्टर संदीप गुप्ता सलाह देते हैं कि बच्चे को 5 से 10 मिनट से ज्यादा न नहलाएं. लंबे समय तक पानी में रहने से स्किन की नमी कम हो जाती है, जिससे गाल फटने लगते हैं.

इन आसान बातों का ध्यान रखकर आप अपने बच्चे के गालों और स्किन को सर्दियों में भी नरम, गुलाबी और हेल्दी रख सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.