सर्दियों में बच्चे को कितनी देर तक डायपर पहनाकर रखना चाहिए? बच्चों की डॉक्टर से जान लें जवाब

Parenting Tips: पीडियाट्रिशियन कहती हैं, ठंड के मौसम में बच्चे को डायपर पहनाते वक्त कुछ बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है. आइए जानते हैं इनके बारे में-

सर्दियों में बच्चे को कितनी देर तक डायपर पहनाकर रखना चाहिए? बच्चों की डॉक्टर से जान लें जवाब
ठंड के मौसम में बच्चे को कितनी देर तक डायपर पहनाएं?

Parenting Tips: सर्दियों के मौसम में ज्यादातर मां अपने बच्चे को पूरे दिन डायपर पहनाकर रखती हैं ताकि ठंड से बचाव हो और बार-बार कपड़े न बदलने पड़ें. लेकिन क्या ऐसा करना सही है? इस सवाल का जवाब मशहूर पीडियाट्रिशियन निमिशा अरोड़ा ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में दिया है. हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए गए एक वीडियो में डॉक्टर निमिशा कहती हैं, गर्मी के मौसम में बच्चे को पूरे दिन डायपर पहनाने से रैश का खतरा बढ़ जाता है लेकिन सर्दी में इस तरह की परेशानी कम होती है. आप ठंड के मौसम में बच्चे को 24 घंटे भी डायपर पहनाकर रख सकते हैं बस कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना जरूरी है. आइए जानते हैं इनके बारे में- 

समय पर डायपर बदलें

डॉक्टर अरोड़ा कहती हैं कि डायपर को बहुत देर तक गीला न रहने दें. हर तीन से चार घंटे में डायपर बदलना चाहिए. अगर डायपर में वेटनेस इंडिकेटर है, तो उससे पता लगा लें कि वह फुल हो चुका है या नहीं. वहीं, अगर बच्चे ने पॉटी की है, तो तुरंत डायपर बदलें. ऐसा करने से रैश या इंफेक्शन से बचाव होता है.

वाइप्स का इस्तेमाल न करें

अक्सर माएं बच्चे को साफ करने के लिए वाइप्स का इस्तेमाल करती हैं लेकिन डॉक्टर की मानें तो वाइप्स से बच्चे की स्किन पर इरिटेशन हो सकती है, खासकर अगर पहले से रैश हों तो वाइप्स का इस्तेमाल बिल्कुल न करें. इसकी बजाय हल्के गुनगुने पानी से बच्चे को साफ करें और कुछ देर हवा लगने दें ताकि स्किन अच्छे से सूख जाए. फिर बच्चे को डायपर पहनाएं.

नारियल तेल या बैरियर क्रीम लगाएं

डायपर बदलने के बाद बच्चे की स्किन को अच्छी तरह सुखाकर थोड़ा नारियल तेल या बैरियर क्रीम लगाएं. इससे स्किन पर एक परत बन जाती है जो डायपर और स्किन के बीच घर्षण को कम करती है. इससे बच्चे को रैश नहीं होता है.

अच्छी क्वालिटी का डायपर चुनें

हमेशा ध्यान रखें कि डायपर लाइट और अच्छी क्वालिटी का हो. सस्ते या खराब मटीरियल वाले डायपर से बच्चे की स्किन को नुकसान हो सकता है. बेहतर है कि भरोसेमंद ब्रांड का डायपर इस्तेमाल करें जो सॉफ्ट और सांस लेने योग्य हो.

टैल्कम पाउडर से बचें

इन सब से अलग डॉक्टर अरोड़ा कहती हैं कि बच्चे के डायपर एरिया में पाउडर का इस्तेमाल न करें. पाउडर से स्किन के पोर्स बंद हो जाते हैं, जिससे रैश और इंफेक्शन का खतरा बढ़ सकता है.

इन 5 बातों को ध्यान में रखकर आप सर्दी के मौसम में बच्चे को पूरे दिन डायपर पहनाकर रख सकते हैं. इससे आपको भी बार-बार बच्चे के कपड़े नहीं बदलने पड़ेंगे और बच्चे की स्किन भी सुरक्षित रहेगी. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

