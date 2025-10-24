30 दिनों में पेट की चर्बी कैसे कम करें? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया रोज बस 1 चम्मच खा लें ये चीज, एक महीने में नजर आएगा असर

Weight Loss Tips: बढ़ता वजन आज के समय में अधिकतर लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है. खासकर पेट पर बढ़ती जिद्दी चर्बी से लोग सबसे अधिक परेशान हैं. ऐसे में अगर आप भी पेट की चर्बी कम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन डाइट और एक्सरसाइज के बावजूद खास फर्क नहीं दिख रहा है, तो मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन की ये सलाह आपके काम आ सकती है. न्यूट्रिशनिस्ट ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने बताया कि रोजाना बस एक चम्मच एक खास चीज का सेवन करने से शरीर में कई पॉजिटिव बदलाव दिखाई दे सकते हैं, खासकर इससे पेट की चर्बी कम करने में मदद मिल सकती है. आइए जानते हैं क्या है ये खास चीज और किस तरह इसका सेवन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

कैसे कम करें पेट की चर्बी?

इसके लिए न्यूट्रिशनिस्ट रोज एक चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल खाने की सलाह देती हैं. एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जैतून के फल से बिना किसी रसायन के बनाया जाता है. इस तेल को खासकर हार्ट को हेल्दी रखने और बेहतर मेटाबॉलिज्म के लिए जाना जाता है.

लीमा महाजन बताती हैं, PREDIMED ट्रायल और 16,000 एजल्ट लोगों पर हुए एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से ऑलिव ऑयल का सेवन करते हैं, उनके कमर का साइज तेजी से घट सकता है. दरअसल, ऑलिव ऑयल में ओलिक एसिड (Oleic acid) होता है. ये एनर्जी के लिए बॉडी में मौजूद एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने में मदद करता है, जिससे फैट स्टोर नहीं होता है.

ऑलिव ऑयल में एक खास यौगिक ओलियोकैंथल (Oleocanthal) पाया जाता है, जो नेचुरल एंटी-इंफ्लेमेटरी की तरह काम करता है. यह शरीर की सूजन, खासकर पेट और आंतों की सूजन, को कम करता है. इसकी वजह से ब्लोटिंग और भारीपन की समस्या भी घटती है.

न्यूट्रिशनिस्ट आगे बताती हैं, जिन लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम या इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या होती है, उनके लिए भी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल फायदेमंद है. यह ब्लड शुगर को स्थिर रखता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है, जिससे शुगर स्पाइक्स और फैट स्टोरेज दोनों कम होते हैं.

बेहतर इंसुलिन रिस्पॉन्स के कारण लिवर फैट को स्टोर करने के बजाय उसे तोड़कर एनर्जी में बदलने लगता है. इससे फैटी लिवर जैसी समस्या में सुधार होता है और शरीर डिटॉक्स की प्रक्रिया भी बेहतर होती है, जिससे भी आपको वेट लॉस करने में मदद मिलती है.

दिन में बस एक चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को अपनी डाइट में शामिल करें. आप इसे सलाद पर डालकर, दाल में मिलाकर या टोस्ट पर लगाकर खा सकते हैं. इसे अपने मौजूदा तेल की जगह इस्तेमाल करें, सिर्फ 30 दिनों तक इस आदत को अपनाने से आपको न सिर्फ पेट की चर्बी में फर्क दिखेगा, बल्कि एनर्जी, पाचन और त्वचा की सेहत में भी सुधार महसूस होगा.

