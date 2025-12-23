रिश्ता शुरू करने से पहले इन 8 Dates पर जरूर जाएं, Relationship Coach ने कहा- पता चल जाएगा कितना सही है आपका पार्टनर

Relationship Tips: आज के समय में लोग रिलेशनशिप में तो जल्दी आ जाते हैं, लेकिन फिर रिश्ता निभाना बाद में मुश्किल लगने लगता है. इसके पीछे जल्दबाजी एक बड़ा कारण है. लोग एक-दूसरे से मिलते हैं, रोमांटिक डेट्स पर जाते हैं और हमेशा साथ निभाने की कस्में खा लेते हैं. लेकिन बाद में समझ आता है कि सामने वाला इंसान असल में कैसा है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए रिलेशनशिप और माइंडसेट कोच सोफिया चौहान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने एक आसान तरीका बताया है, जिससे आपको कम समय में पता लग जाएगा कि कोई व्यक्ति आपके लिए सही है भी या नहीं.

क्या करें?

रिलेशनशिप कोच रिश्ता ऑफिशियल करने से पहले पार्टनर के साथ 8 डेट्स पर जाने की सलाह देती हैं. वे कहती हैं, अगर आप इन 8 जगहों पर अपने पार्टनर के साथ जाएंगे, तो आप उन्हें बेहतर तरीके से समझ पाएंगें. इससे आपको शुरू में ही समझ आ जाएगा कि आगे चलकर आप दोनों एक-दूसरे के साथ खुश रह पाएंगे या नहीं.

सोफिया कहती हैं, सबसे पहले एक साथ लंबी वॉक पर जाएं. यहां दिखेगा कि आप दोनों एक-दूसरे से ठीक से बातचीत कर पाते हैं या नहीं. कहीं आपको जबरदस्ती बातें करने की जरूरत तो नहीं पड़ रही है. कई बार साइलेंस में भी कनेक्शन महसूस हो जाता है और यही असली केमिस्ट्री होती है.

पार्टनर के साथ नो-फोन डेट पर जाएं. अगर आप तब भी एक-दूसरे के साथ आराम से रह पाएं और सामने वाला व्यक्ति बिना मोबाइल के भी पूरी तरह आपके साथ प्रेजेंट रहे, तो समझ जाएं कि वो आपके लिए सही पार्टनर है.

जब आप थके हुए या इमोशनल हों, तब मिलें. आपका पार्टनर उस वक्त कैसा रिएक्ट करता है, यही उसकी असली पर्सनैलिटी दिखाता है.

रिलेशनशिप कोच कहती हैं, आपको ये सुनने में अजीब लगे, लेकिन ये डेट बहुत कुछ बता देती है. ग्रॉसरी डेट पर जाने से आपको पता चल पाएगा कि रोजमर्रा की जिंदगी में उसका बिहेवियर कैसा है.

पेंटिंग, कुकिंग या म्यूजिक जैसी एक्टिविटी करें. साथ में कुछ क्रिएट करना इमोशनल बॉन्ड को तेजी से मजबूत करता है.

उसके दोस्तों या परिवार के सामने उसका व्यवहार देखें. सम्मान और गर्मजोशी को ज्यादा देर तक नकली नहीं रखा जा सकता है. यहां से आप समझ पाएंगे कि वो असल जिंदगी में कैसे हैं.

कोई पार्टी नहीं, कोई दिखावा नहीं. बस घर पर एक साथ समय बिताएं. अगर यहां भी अच्छा लगे, तो समझिए कनेक्शन रियल है.

कमिटमेंट नहीं, सिर्फ सपनों की बात करें. यहीं पता चलेगा कि आपकी सोच एक जैसी है या आपके बीच बस आकर्षण है.

सोफिया कहती हैं कि प्यार में पड़ने से पहले सेफ और समझे जाने का एहसास होना बहुत जरूरी है. ये 8 डेट्स आपको किसी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले सही फैसला लेने में मदद कर सकती हैं.