7 दिनों तक खाली पेट लहसुन खाने से क्या होता है? आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट से जान लें

Empty Stomach Garlic Benefits: लहसुन लगभग हर भारतीय किचन में पाया जाता है. इसकी खुशबू और जायका खाने के स्वाद को और दोगुना बढ़ाने का काम करते हैं. हालांकि, स्वाद से अलग लहसुन को सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है. खासकर आयुर्वेद में इसे सिर्फ मसाला नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक औषधि माना गया है. हाल ही में मशहूर आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में उन्होंने रोज खाली पेट कच्चा लहसुन खाने के फायदे बताए हैं. आइए जानते हैं अगर आप हर सुबह खाली पेट लहसुन का सेवन करते हैं, तो यह आपके स्वास्थ्य पर कैसा असर डालता है.

फिटकरी से दांतों का पीलापन कैसे साफ करें? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताए ओरल हेल्थ के लिए Alum के फायदे

खाली पेट लहसुन खाने के फायदे

श्वेता शाह के अनुसार, लहसुन को 'हृदय का रक्षक' (Heart Protector) माना जाता है. इसमें मौजूद प्राकृतिक यौगिक न केवल ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, बल्कि शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने में भी बेहद असरदार माने जाते हैं. लहसुन का सेवन शरीर में रक्त का संचार बेहतर बनाता है, जिससे दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा घटता है.

ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल

लहसुन में मौजूद सल्फर यौगिक रक्त वाहिकाओं को फैलाने का काम करते हैं, जिससे हाई ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल रहता है. ऐसे में खासकर बीपी के मरीज इसे अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हें.

आयुर्वेद में लहसुन को मस्तिष्क को पोषण देने वाला आहार माना गया है. इसे खाने से याददाश्त बेहतर होती है.

खाली पेट लहसुन का सेवन लिवर को डिटॉक्स करने में मदद करता है, साथ ही इन्युनिटी बूस्ट कर शरीर में संक्रमणों से लड़ने की शक्ति बढ़ाता है.

इन सब से अलग लहसुन का सेवन शरीर में वात और कफ दोष को संतुलित करता है, जिससे ऊर्जा और पाचन बेहतर होता है.

श्वेता शाह बताती हैं, रोज सुबह खाली पेट 3–4 लहसुन की कलियों को कुचलें और इन्हें गुनगुने पानी के साथ निगल लें.

अगर आप तीखे स्वाद और प्रभाव के आदी नहीं हैं, तो लहसुन को चबाएं नहीं.

नियमित सेवन करने से आपको केवल 7 दिनों में शरीर पर कमाल का असर नजर आ सकता है.

न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं, तमाम फायदों के बावजूद लहसुन सभी के लिए उपयुक्त नहीं है. जिन्हें एसिडिटी या अल्सर जैसी समस्याएं हैं, या आपकी ब्लड थिनर या बीपी की दवाएं चल रही हैं, तो इस कंडीशन में लहसुन खाने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.