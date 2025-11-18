विज्ञापन

सर्दी में बच्चे को कैसे नहलाएं? पेरेंटिंग कोच ने बताया 90% माता-पिता करते हैं ये 3 गलतियां

How to give a bath to a baby in winter: पेरेंटिंग कोच कहती हैं, सर्दी के मौसम में बच्चे को नहलाते समय लगभग 90% माता-पिता तीन बड़ी गलतियां करते हैं. अगर इन गलतियों से बचा जाए, तो बच्चा पूरे सीजन में स्वस्थ रह सकता है. आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से-

सर्दी में बच्चे को कैसे नहलाएं? पेरेंटिंग कोच ने बताया 90% माता-पिता करते हैं ये 3 गलतियां
सर्दियों में छोटे बच्चों को नहलाते हुए न करें ये गलतियां

Parenting Tips: सर्दियों में बच्चों की देखभाल करना माता-पिता के लिए बड़ा चैलेंज होता है. खासकर नहलाने के मामले में कई बार माता-पिता कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो बच्चे की स्किन और सेहत दोनों को नुकसान पहुंचा सकती हैं. इसी कड़ी में पेरेंटिंग कोच अर्चना मलिक ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने ठंड के मौसम में बच्चों को नहलाने का सही तरीका बताया है. अर्चना मलिक कहती हैं, सर्दी के मौसम में लगभग 90% माता-पिता तीन बड़ी गलतियां करते हैं. अगर इन गलतियों से बचा जाए, तो बच्चा पूरे सीजन में स्वस्थ रह सकता है. आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से- 

सर्दियों में छोटे बच्चों को नहलाते हुए न करें ये गलतियां

नंबर 1- गर्म पानी से नहलाना

अर्चना मलिक कहती हैं, माता-पिता सोचते हैं कि गर्म पानी से नहलाने पर बच्चे को ठंड नहीं लगेगी. लेकिन यह सोच गलत है. बच्चों की त्वचा बड़ों की तुलना में तीन गुना ज्यादा पतली और संवेदनशील होती है. गर्म पानी उनकी स्किन को जला सकता है, लाल कर सकता है या उसे बहुत ज्यादा ड्राई बना सकता है. इसलिए बच्चे को हमेशा हल्के गुनगुने पानी से ही नहलाएं. पानी इतना हो कि बच्चे को आराम लगे, लेकिन गर्माहट ज्यादा न हो.

नंबर 2- गलत समय पर नहलाना

सर्दियों में किसी भी समय बच्चे को नहला देना उचित नहीं है. सुबह-सुबह या देर शाम का समय बहुत ठंडा होता है, जिससे बच्चे को अचानक तापमान के बदलाव का सामना करना पड़ता है. अर्चना मलिक सलाह देती हैं कि ठंड के दिनों में 11 बजे से 12 बजे के बीच नहलाना सबसे अच्छा होता है. इस समय तापमान थोड़ा बढ़ जाता है और आसपास हल्की धूप भी होती है. 

नंबर 3- नहलाने के बाद बच्चे को खुला छोड़ देना

यह गलती लगभग हर घर में होती है. नहलाने के बाद माता-पिता सोचते हैं कि पहले बच्चे को थोड़ा खुला छोड़ दिया जाए ताकि उसकी त्वचा सांस ले सके. लेकिन ठंड के मौसम में यह आदत बच्चे को बीमार कर सकती है. इसलिए नहलाने के बाद बच्चे को तुरंत तौलिए से पोंछें, फिर उसकी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए मॉइस्चराइजर लगाएं और तुरंत गर्म, आरामदायक कपड़े पहना दें. इससे बच्चे की स्किन भी सुरक्षित रहती है और उसे सर्दी-जुकाम का खतरा भी कम होता है.

पेरेंटिग कोच कहती हैं, ये छोटी-छोटी बातें आपके बच्चे की सेहत और स्किन दोनों को हेल्दी रखती हैं. थोड़ी-सी देखभाल पूरे मौसम को बच्चे के लिए आरामदायक बना सकती है.

