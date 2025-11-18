AIIMS के डॉक्टर ने बताया तेजी से मोटापा घटाने का तरीका, बस ये 3 काम करने से पिघलने लगेगी पेट की जिद्दी चर्बी

How to lose Belly Fat Fast: बदलते लाइफस्टाइल और अनहेल्दी खानपान के चलते आज के समय में अधिकतर लोग मोटापे, खासकर पेट पर बढ़ती जिद्दी चर्बी से परेशान हैं. ये न केवल आपकी पर्सनालिटी पर खराब असर डालता है, बल्कि शरीर में जमा एक्स्ट्रा फैट समय के साथ कई गंभीर बीमारियों का कारण भी बनने लगता है. ऐसे में वजन को संतुलित बनाए रखना जरूरी है. इसी कड़ी में एम्स और हार्वर्ड से प्रशिक्षित मशहूर डॉक्टर सौरभ सेठी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने पेट की जिद्दी चर्बी घटाने के 3 आसान और प्रभावी तरीके बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

नंबर 1- 12:12 इंटरमिटेंट फास्टिंग से शुरुआत करें

डॉक्टर सेठी के मुताबिक, मोटापा कम करने के लिए आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं. वहीं, अगर आप पहली बार इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, तो 12:12 शेड्यूल अपनाएं. इसमें आपको दिन के 12 घंटे खाने का समय मिलता है और बाकी 12 घंटे आपको कुछ भी नहीं खाना होता है. आसान भाषा में समझें तो अगर आप सुबह 7 बजे खाना शुरू करते हैं, तो आपको शाम 7 बजे तक खाना खत्म कर देना है. इसके बाद अगले दिन सुबह 7 बजे तक आप फास्टिंग में रहेंगे. यह तरीका आपके पाचन को बेहतर करता है, जिससे आपको वेट लॉस में मदद मिलती है.

डॉक्टर सेठी फास्टिंग विंडो में जीरो-कैलरी वाली हेल्दी ड्रिंक्स का सेवन करने की सलाह देते हैं. इसके लिए आप ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी, ब्लैक टी, एप्पल साइडर विनेगर, नींबू पानी (बिना शुगर), सौंफ या तुलसी का पानी, कैमोमाइल या अदरक की चाय पी सकते हैं. ये ड्रिंक्स शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करती हैं, भूख पर कंट्रोल रखती हैं और फास्टिंग को आसान बनाती हैं.

डॉक्टर आगे कहते हैं, पेट की चर्बी कम करने के लिए यह सबसे जरूरी कदम है. अपने खाने की विंडो में हाई-फाइबर और हाई-प्रोटीन फूड्स को शामिल करें. इसके लिए आप पनीर, टोफू, चना, अंडे, चिकन, मछली जैसे हाई प्रोटीन फूड्स खा सकते हैं और फल, सब्जियां, सलाद, ओट्स, दालें जैसे हाई फाइबर फूड्स ले सकत हैं. प्रोटीन और फाइबर दोनों ही लंबे समय तक पेट भरा रखते हैं, जिससे ओवरईटिंग रुकती है और फैट बर्निंग तेज होती है.

डॉक्टर सौरभ सेठी कहते हैं, ये तीन आसान तरीके अपनाने से आपको कुछ ही हफ्तों में असर दिखना शुरू हो सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.