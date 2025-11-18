सर्दी में हल्दी वाला दूध पीने के क्या फायदे हैं? डाइटिशियन से जानें एक गिलास दूध में कितनी हल्दी डालनी चाहिए

Benefits of Drinking Turmeric Milk: सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है. ऐसे में सेहत पर ध्यान देना और जरूरी हो जाता है. ठंडा मौसम अधिकतर लोगों के मन को भाता है, हालांकि इस मौसम में सर्दी-जुकाम जैसी कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ जाती है. इसने बचने के लिए लोग अपनी डाइट में अलग-अलग चीजों को शामिल करते हैं. इन्हीं में से एक है हल्दी वाला दूध. हेल्थ एक्सपर्ट्स भी ठंड बढ़ने पर बच्चों से लेकर बड़ों तक को हल्दी वाला दूध पीने की सलाह देते हैं. इससे आपको एक साथ कई फायदे मिल सकते हैं. मशहूर डाइटिशियन शिल्पा अरोड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर कर हल्दी वाले दूध के कुछ ऐसे ही फायदे बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में, साथ ही जानेंगे इस दूध को बनाने का सही तरीका-

सर्दियों में हल्दी वाला दूध क्यों पिएं?

डाइटिशियन बताती हैं, हल्दी में करक्यूमिन नाम का कंपाउंड होता है, जो एंटी-इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सिडेंट गुणों से भरपूर होता है. यह सर्दी-जुकाम से बचाने में मदद करता है और शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है.

दूध में मौजूद ट्रिप्टोफैन दिमाग को शांत करता है, वहीं हल्दी शरीर को हल्की गर्माहट देती है. दोनों मिलकर नींद बेहतर बनाने में मदद करते हैं. शिल्पा अरोड़ा के मुताबिक, जिन लोगों को रात में नींद नहीं आती, वे इसे सोने से पहले जरूर पिएं.

हल्दी वाला दूध पाचन तंत्र को शांत करता है. अगर कब्ज की समस्या हो, तो इसमें एक चुटकी घी या थोड़ा-सा बादाम रोगन डालकर पीने से आराम मिल सकता है.

हल्दी और केसर का कॉम्बिनेशन स्किन ग्लो बढ़ाने में मदद करता है. डाइटिशियन बताती हैं कि सर्दियों में हल्दी वाले दूध में चुटकी भर केसर मिलाने से हॉर्मोन बैलेंस में भी मदद मिलती है.

इन सब से अलग हल्दी शरीर में सूजन घटाने का काम करती है. साथ ही ये पीरियड क्रैम्प्स, बॉडी पेन या थकान में भी राहत देती है.

एक गिलास दूध में कितनी हल्दी डालें?

डाइटिशियन शिल्पा अरोड़ा के अनुसार, एक गिलास (200–250 ml) दूध में सिर्फ एक चुटकी हल्दी काफी होती है.

ज्यादा हल्दी डालने से स्वाद खराब हो सकता है और कुछ लोगों को पेट में असहजता भी हो सकती है.

हल्दी वाले दूध में चुटकी भर काली मिर्च जरूर डालें. काली मिर्च हल्दी को सही तरह अवशोषित करने में मदद करती है.

आप हल्दी वाले दूध में बादाम रोगन या घी मिला सकते हैं. इससे पाचन सुधरेगा और कब्ज में राहत मिलेगी.

केसर डालने से हॉर्मोन बैलेंस रहते हैं और स्किन को नेचुरल ग्लो मिलता है.

इलायची डालने से दूध का स्वाद और पाचन दोनों और बेहतर हो जाते हैं.

इन सब से अलग आप इसमें जयफल भी डाल सकते हैं. जयफल नर्वस सिस्टम शांत करता है और गहरी नींद लाने में मदद करता है.

हल्दी वाला दूध रात को सोने से 30 मिनट पहले पीना सबसे सही माना जाता है. यह शरीर को गर्माहट, आराम और अच्छी नींद देता है. ऐसे में आप भी इसे आज से अपने नाइट रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.