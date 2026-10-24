What frightens monkeys away : बंदरों के आतंक से आप भी परेशान है. बालकनी या छत पर जाने से डरते हैं या कोई भी सामान छत पर सुखाते हैं, बंदर लेकर भाग जाते हैं? जी हां, बंदरों का खौफ गांव ही नहीं शहरों में भी खूब है. सच तो ये है कि बंदरों से निपटना बिल्कुल भी आसान नहीं है. दरअसल, यह समझदार होते हैं और शरारती भी. अगर एक बार बंदर ने आपके घर का रास्ता देख लिया तो उसको भगाना बेहद मुश्किल हो जाता है. बंदर छत पर घूमते हैं, पौधों को नुकसान भी पहुंचाते हैं और बच्चे और बड़ों पर हमला भी कर देते हैं. ऐसे में लोगों को लगता है कि इन बंदरों से निजात पाना बेहद मुश्किल है. लोग अक्सर सोचते हैं कि आखिर कौन-सा तरीका अपनाएं कि जिससे बंदर घर (Chat Se bandar Kaise Bhagaye) के पास भी न फटकें. वैसे ऐसे कुछ घरेलू उपाय और प्राकृतिक तरीके हैं, जिनसे आप बंदर भगा सकते हैं. अगर आपको यह पता चल जाए कि बंदर किस चीज से डरते हैं और किस गंध को पसंद नहीं करते हैं, तो आपकी बालकनी क्या आपके घर की तरफ बंदर फटकेगा भी नहीं.
बंदरों को कौन-सी गंध (Smell) बिल्कुल पसंद नहीं है? (Smells Monkeys Hate)
सच तो ये है कि बंदरों की सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है. वह तीखी और तेज गंध को कोसों दूर सूंघ लेते हैं. अगर आप घर की छत या बालकनी में इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो बंदर आपके यहां बिल्कुल नहीं आएंगे.
नींबू और संतरे के छिलके रखें
खट्टे फलों की महक बंदरों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है. आप खिड़कियों और बालकनी में नींबू या संतरे के छिलके रगड़ दीजिए या उनका रस छिड़क दें.
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सफेद सिरका (White Vinegar) भगाएगा बंदर
सिरके की तेज गंध बंदरों को बिल्कुल पसंद नहीं है. पानी में सिरका मिलाकर स्प्रे बोतल में भर लीजिए और उन जगहों पर छिड़क दें, जहां पर बंदर बहुत ज्यादा आते हैं.
लहसुन का रस डालें
यह घरेलू उपाय बंदर को आने से रोकेगा. दरअलस, लहसुन की तीखी महक से बंदर उस इलाके में दोबारा आने से रोकती है.
पुदीने का तेल (Peppermint Oil) करें इस्तेमाल
पानी में पुदीने का तेल मिलाकर स्प्रे बोतल में डाल लें. इसकी तेज खुशबू से बंदर नहीं आएंगे.
कपूर की खुशबू छिड़क दें
घर के आसपास या बालकनी में कपूर जला दें उसकी महक फैलने से बंदर नहीं आएंगे.
इन चीजों से डरते है बंदर (What Monkeys Fear)
बंदरों को भगाने के लिए आप उन चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनसे बंदर डरते हैं.
तेज आवाजों से डरते हैं बंदर
बंदर अचानक होने वाली तेज आवाजों से डरकर भाग जाते हैं. अगर बंदर घुस गया है तो आ थाली बजाना, सीटी बजाना या तेज सायरन जैसी आवाजें बजाकर उनको भगा सकती हैं.
नकली सांप या उल्लू का खौफ
बंदर सांपों और शिकारी पक्षियों से भी डरते हैं. अगर आपकी बालकनी या छत पर रबड़ का नकली सांप या डरावनी आंख वाला उल्लू का फोटो लगा है तो भी बंदर आने से डरेगा.
चमकदार और हिलने वाली चीजें लगा लें
अगर आप चमकदार रिबन, एल्युमिनियम फॉयल या हवा में हिलने वाली चीजें (जैसे पुराने सीडी या चमकने वाली टेप) लगाते हैं, तो यह जब धूप में चमकती हैं, तो बंदर डर के कारण नहीं आते हैं.
घर और छत से हमेशा के लिए दूर रहेंगे बंदर करें यह काम
वाकई आप चाहते हैं कि बंदर आपके घर की तरफ कभी ना आए तो इन बातों का ध्यान रखें.
खाने का लालच बिल्कुल भी ना दें.
कूड़ेदान को हमेशा ढककर रखें.
पानी वगैरह खुले में ना रखें.
पेड़-पौधों की छटाई करवाते रहे.
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