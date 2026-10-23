गंजेपन वाली जगह पर प्याज का रस लगाने से क्या होता है? प्याज का इस्तेमाल करने के लिए 3 आसान तरीके

आजकल बालों का झड़ना एक आम समस्या बन गई है. आज के समय में हर तीसरा इंसान बाल के झड़ने से परेशान है. हालांकि, बालों को झड़ने से रोकने के लिए सोशल मीडिया पर सैकड़ों उपाय और दावे किए जाते हैं. प्याज का रस भी गंजापन दूर करने के लिए बहुत चर्चा में रहता है. दरअसल, प्याज का रस आसानी से घर पर तैयार किया जा सकता है और इसके लिए कोई ज्यादा मेहनत भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसको लेकर दावा किया जाता है कि ये बालों को मजबूत बनाने, नए बाल उगाने और बालों का झड़ना रोकने के लिए बहुत असरदार है. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं क्या सच में गंजेपन वाली जगह पर प्याज का रस लगाने से कुछ होता है?
बालों के लिए प्याज का इस्तेमाल कैसे करें?
एक प्याज को कद्दूकस करके उसका ताजा रस निकाल लें. इस रस को कॉटन बॉल या ड्रॉपर की मदद से स्कैल्प पर लगाएं और 5-7 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें. 30-40 मिनट बाद अपने बालों को हल्के शैम्पू से धो लें. ऐसा करने से न केवल बालों का झड़ना कम होता है, बल्कि सिर की त्वचा में ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है, जिससे बालों के विकास में मदद मिलती है.
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प्याज का रस और नारियल तेल
नारियल तेल और प्याज के रस को बराबर मात्रा में मिलाएं. इसे हल्का गर्म करें, फिर अपने सिर की त्वचा पर लगाएं और मालिश करें. इसके बाद इसे कम से कम एक घंटे के लिए छोड़ दें. ये न केवल बालों की जड़ों को पोषण देता है, बल्कि दोमुंहे बालों को भी रोकता है और बालों को घना और हेल्दी बनाने में मदद करता है.
प्याज का रस और एलोवेरा जेल
प्याज के रस और एलोवेरा जेल बालों के लिए अच्छा रहता है. इससे सिर की स्किन को आराम मिलता है और रूसी कम होती है. सिर में इसे लगाने के 30 मिनट बाद बाल धो लें. इससे बाल घने और मुलायम बन सकते हैं. प्याज के रोगाणुरोधी गुण संक्रमण को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, जबकि एलोवेरा सिर की त्वचा की खुजली को कम करता है.
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