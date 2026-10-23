मां बनने के बाद वजन कैसे घटाएं? एक्सपर्ट से जानिए बिना जिम और डाइटिंग के वेट लॉस करने का आसान तरीका

प्रेगनेंसी के बाद अधिकतर महिलाओं का वजन बढ़ जाता है, जिसे कम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. क्योंकि मां बनने के बाद बच्चे की देखभाल ज्यादा जरूरी हो जाती है और महिलाएं अपना ख्याल नहीं रख पाती. ऐसे में महिलाओं का पूरा लाइफस्टाइल बदल जाता है और वे कोई डाइट या फिर फिटनेस रूटीन फॉलो नहीं कर पाती. अगर आप मां बनने के बाद बढ़े हुए वजन से परेशान हैं और इसे कम करना चाहती हैं तो फिटनेस इन्फ्लुएंसर ने कुछ आसान टिप्स बताए हैं. इसमें आप बिना जिम और डाइटिंग के आसान से वजन कम कर सकती हैं.

प्रेगनेंसी के बाद वजन कैसे घटाएं?

फिटनेस इन्फ्लुएंसर पायल अग्रवाल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि अपने वेट लॉस के बारे में बताया है. पायल के अनुसार, 40 की उम्र में भी, मैं अपने शरीर की देखभाल करना नहीं छोड़ रही हूं. मेरे शरीर ने बहुत कुछ झेला है. उनका कहना है वजन कम करने के लिए जिम में घंटों कार्डियो और पसीना बहाना बंद कर दो. इसके लिए घर पर ही 3 किलो के डंबल खरीदकर आसान स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू की जा सकती है.

वजन कम करने के लिए रूटीन

दिन 1- शरीर के निचले हिस्से यानी लोअर बॉडी एक्सरसाइज (Lower Body)

गॉब्लेट स्क्वाट (Goblet Squat)- 3 सेट × 12 बार

रोमानियन डेडलिफ्ट (Romanian Deadlift)- 3 सेट × 10 बार

रिवर्स लंज (Reverse Lunge)- 3 सेट × 10 बार

ग्लूट ब्रिज (Glute Bridge)- 3 सेट × 15 बार

प्लैंक होल्ड (Plank Hold)- 3 सेट × 30–45 सेकंड

दिन 2- शरीर के ऊपरी हिस्से यानी अपर बॉडी की एक्सरसाइज (Upper Body)

डंबल चेस्ट प्रेस (DB Chest Press)- 3 सेट × 12 बार

बेंट ओवर रो (Bent Over Row)- 3 सेट × 12 बार

ओवरहेड प्रेस (Overhead Press)- 3 सेट × 10 बार

बाइसेप कर्ल्स (Bicep Curl)- 3 सेट × 12 बार

डेड बग (Dead Bug)- 3 सेट × 8 बार

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दिन 3- पूरे शरीर की फुल बॉडी एक्सरसाइज (Full Body)

डेडलिफ्ट- 3 सेट × 10 बार

स्क्वाट- 3 सेट × 12 बार

सिंगल आर्म रो- 3 सेट × 12 बार

ओवरहेड प्रेस- 3 सेट × 10 बार

प्लैंक- 3 सेट × 30–45 सेकंड

पायल अग्रवाल के मुताबिक, रोजाना कुछ न कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें, 7-8 घंटे की नींद पूरी करें और वजन घटाने और शरीर को मजबूत बनाने के लिए डाइट में प्रोटीन जरूर शामिल करें.

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