धोने के बाद काले कपड़ों पर सर्फ के दाग क्यों रह जाते हैं? जानें इन दागों से छुटकारा पाने के लिए क्या करें

How to get rid of detergent stain on black clothes: काले कपड़े स्टाइलिश दिखते हैं, लेकिन इन्हें धोना थोड़ा चुनौती भरा होता है. कई बार धोने के बाद इन पर सफेद-सफेद सर्फ के दाग रह जाते हैं, जो कपड़े की चमक को फीका कर देते हैं. बाद में फिर इन दागों को निकालना भी मुश्किल हो जाता है. अगर आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इन दागों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है.

Vitamin B12 का भंडार है ये चीज, रोज बस 1 चम्मच खाने से शाकाहारी लोगों को भी मिल जाएगा 100% बी12

काले कपड़ों पर सर्फ के दाग क्यों रह जाते हैं?

कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा सर्फ डालने से कपड़े ज्यादा साफ होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. जरूरत से ज्यादा डिटर्जेंट पानी में ठीक तरह से घुल नहीं पाता और कपड़े पर बैठ जाता है. खासतौर पर काले और डार्क कपड़ों पर ये सफेद निशान साफ दिखाई देते हैं.

कपड़ों को लंबे समय तक सर्फ के पानी में भिगोकर रखना भी नुकसान करता है. इससे कपड़े का रंग हल्का पड़ने लगता है और पाउडर कपड़े में चिपकने लगता है, जिससे धोने के बाद सफेद धब्बे नजर आते हैं.

अगर पानी ठंडा है या उसमें पाउडर ठीक तरह से घुल नहीं पाया, तो कपड़े धोने के दौरान वही पाउडर कपड़े पर चिपक जाता है. इसलिए पानी में सर्फ अच्छी तरह मिलाना जरूरी है.

अगर मशीन में ज्यादा कपड़े डाल दिए जाएं, तो उसमें पानी और डिटर्जेंट का सही सर्कुलेशन नहीं हो पाता. नतीजा कपड़े ठीक से रिंस नहीं होते और पाउडर के दाग रह जाते हैं.

कई जगहों पर पानी हार्ड होता है, जिसमें मिनरल्स ज्यादा होते हैं. ऐसे पानी में डिटर्जेंट ठीक से झाग नहीं बनाता और न ही पूरी तरह घुलता है. इसका असर कपड़ों पर सफेद धब्बों के रूप में दिखता है.

दोबारा साफ पानी से रिंस करें

कपड़ों को सादे पानी में दो–तीन बार धोएं. कई बार सिर्फ सही तरह से रिंस करने से ही दाग निकल जाते हैं.

सिरका इस्तेमाल करें

एक बाल्टी पानी में 1 कप सफेद सिरका मिलाकर कपड़ा 10 मिनट के लिए भिगो दें. सिरका डिटर्जेंट के अवशेषों को घोल देता है और कपड़ा फिर से साफ दिखने लगता है.

लिक्विड डिटर्जेंट पानी में जल्दी घुलता है और पाउडर की तरह निशान नहीं छोड़ता. खासकर काले कपड़ों के लिए यह बेहतर विकल्प है.

आजकल मशीनों में एक्स्ट्रा रिंस ऑप्शन होता है. इसका इस्तेमाल करने से कपड़ों से सर्फ पूरी तरह निकल जाता है.

अगर दाग सिर्फ एक हिस्से में है, तो उस जगह को हल्के गीले ब्रश से साफ करें और फिर पानी से धो लें.

इस तरह आप काले कपड़ों से सर्फ के दाग साफ कर सकते हैं और आगे भी ये दाग होने से बचा सकते हैं.