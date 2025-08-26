कब्ज की वजह से सुबह टॉयलेट में बिताना पड़ता है ज्यादा टाइम? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया एक ही दिन में आंतों की सफाई कर सकती हैं ये 3 चीजें

Best Food For Constipation: कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन आज के समय में एक बहुत आम समस्या बन चुकी है. कई लोगों की शिकायत होती है कि सुबह टॉयलेट में देर तक बैठने के बाद भी उनका पेट साफ नहीं हो पाता है. इसके चलते उन्हें पूरे दिन भारीपन, पेट में दर्द या ऐंठन का सामना करना पड़ता है. इससे चिड़चिड़ेपन का एहसास भी बढ़ जाता है. अब, अगर आप भी इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए बड़े काम का साबित हो सकता है. हाल ही में फेमस न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में पोषण विशेषज्ञ ने कब्ज से निजात पाने का एक असदार नुस्खा बताया है. आइए जानते हैं इसके बारें-

लीमा महाजन बताती हैं, कब्ज होने के पीछे खानपान में गड़बड़ी एक अहम कारण है. हालांकि, एक राहत की बात यह है कि खानपान में सुधार कर, खासकर डाइट में कुछ खास चीजों को शामिल कर कब्ज से निजात भी पाई जा सकती है. इसके लिए-

न्यूट्रिशनिस्ट भीगी हुई काली किशमिश खाने की सलाह देती हैं. रात को 4-5 काली किशमिश लेकर पानी में भिगोकर रख दें. सुबह खाली पेट पानी के साथ इन किशमिश को खा लें. किशमिश में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है. वहीं, भिगोकर रखने से ये मात्रा और बढ़ जाती है. फाइबर मल में मात्रा को जोड़ता है और पाचन को दुरुस्त करता है, जिससे मल त्याग करना आसान हो जाता है. इसके अलावा काली किशमिश में सॉर्बिटॉल नाम का नेचुरल कंपाउंड पाया जाता है. यह आंतों में पानी खींच लाता है जिससे स्टूल नरम हो जाता है और आसानी से बाहर निकल जाता है. किशमिश खाने से न केवल कब्ज दूर होती है बल्कि शरीर को आयरन और एनर्जी भी मिलती है.

पोषण विशेषज्ञ बताती हैं, सुबह सबसे पहले एक गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच देसी घी मिलाकर पिएं. घी आंतों को चिकनाई देता है, वहीं गुनगुना पानी बाउल मूवमेंट को ट्रिगर करता है. दोनों मिलकर आंतों की सफाई को आसान बना देते हैं. यह तरीका खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो अक्सर पेट साफ न होने की समस्या से जूझते हैं. इससे आपको एक ही बार में असर देखने को मिल सकता है.

इन सब से अलग कब्ज से निजात पाने के लिए लीमा महाजन कीवी खाने की सलाह देती हैं. न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं, कीवी फल कब्ज के लिए किसी दवा से कम नहीं है. दिन में 1-2 कीवी खाली पेट या मिड-मॉर्निंग स्नैक के रूप में खाइए. कीवी में घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह का फाइबर होता है जो स्टूल को नरम बनाता है, मल में मात्रा जोड़ता है है, साथ ही इसमें एक्टिनाइड नाम का एंजाइम होता है जो पाचन सुधारता है और भोजन को आसानी से आंतों तक पहुंचाता है.

ऐसे में अगर आप कब्ज से परेशान हैं तो इन तीन आसान चीजों को डेली रूटीन में शामिल करें. न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं डाइट में ये आसान बदलाव कर आपको एक ही बार में असर देखने को मिल सकता है. वहीं, नियमित सेवन से कब्ज से पूरी तरह निजात भी पाई जा सकती है. इसके अलावा पेट को हमेशा साफ रखने के लिए पर्याप्त पानी पिएं, रोज थोड़ा व्यायाम करें और हेल्दी डाइट लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.