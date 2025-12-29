Legging पहनते हुए कभी न करें ये गलतियां, Stylist ने बताया बुरी तरह बिगड़ जाएगा लुक, पूरे दिन रहेंगी अनकंफर्टेबल

Styling Tips: लैगिंग लगभग हर महिला की वॉर्डरोब में जरूर होती हैं. ये पहनने में आरामदायक होती हैं और आसानी से स्टाइल की जा सकती हैं. लेकिन कई बार छोटी-छोटी गलतियों की वजह से लैगिंग पहनने का पूरा लुक खराब हो जाता है और दिनभर अनकंफर्टेबल भी महसूस होता है. इसी को लेकर इमेज स्टाइलिस्ट और इंटीग्रेटिव वेलनेस कोच टीना वालिया ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में स्टाइलिस्ट ने कुछ जरूरी फैशन टिप्स बताई हैं, जिन्हें हर महिला को ध्यान में रखना चाहिए.आइए जानते हैं इनके बारे में-
लैगिंग पहनते हुए न करें ये गलतियांनंबर 1- स्किन कलर की लैगिंग पहनना
टीना वालिया के अनुसार, सबसे पहली गलती है स्किन कलर की लैगिंग पहनना. स्किन टोन से मिलती-जुलती लैगिंग कई बार अजीब दिखती हैं और दूर से ऐसा लगता है जैसे आपने कुछ पहना ही नहीं है. इससे लुक अनकंफर्टेबल और अनप्रोफेशनल लग सकता है, खासकर जब आप बाहर या ऑफिस जा रही हों. इसलिए हमेशा डार्क या सेफ कलर्स जैसे ब्लैक, नेवी ब्लू या ग्रे चुनें.नंबर 2- सी-थ्रू लैगिंग पहनना
दूसरी बड़ी गलती है सी-थ्रू लैगिंग पहनना. ऐसा ज्यादातर तब होता है जब कपड़े की क्वालिटी अच्छी नहीं होती या फिर साइज सही नहीं होता. पतली या ज्यादा टाइट लैगिंग खिंचने पर अंदर की स्किन साफ दिखाई देने लगती है, जो बेहद असहज स्थिति बना सकती है. खरीदते समय लैगिंग को स्ट्रेच करके जरूर चेक करें और हमेशा अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक लें.नंबर 3- लैगिंग को पैंट की तरह पहनना
तीसरी गलती है लैगिंग को पैंट की तरह पहनना. टीना वालिया कहती हैं कि लैगिंग कभी भी शॉर्ट टॉप के साथ नहीं पहननी चाहिए. लैगिंग बॉडी को पूरी तरह शेप में दिखाती है, इसलिए इसके साथ हमेशा लॉन्ग कुर्ता, लॉन्ग टॉप या ट्यूनिक पहनना बेहतर होता है. इससे लुक बैलेंस्ड और एलिगेंट लगता है.नंबर 4- चूड़ीदार की जगह लैगिंग पहनना
इन सब से अलग चौथी गलती है चूड़ीदार की जगह लैगिंग पहनना. हर आउटफिट के साथ लैगिंग सही नहीं लगती. कुछ सूट ऐसे होते हैं, जिनके साथ चूड़ीदार ही अच्छी लगती है और लैगिंग पहनने से पूरा डिजाइन खराब हो जाता है. इसलिए आउटफिट के हिसाब से बॉटम वियर चुनना बहुत जरूरी है.
ऐसे में अगर आप चाहती हैं कि आपका लुक स्टाइलिश भी लगे और आप पूरे दिन कंफर्टेबल भी रहें, तो इन गलतियों से बचें. सही रंग, सही साइज और सही स्टाइल चुनकर आप लैगिंग को फैशनेबल और एलिगेंट दोनों बना सकती हैं.
