गद्दे की बदबू और दाग-धब्बे कैसे हटाएं? जान लें 4 आसान टिप्स और ट्रिक्स, मिनटों में हो जाएंगे साफ

Gadde ko Kaise Saaf Karen: घर में कई ऐसी चीजें होती हैं जिनका रोजाना इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन उनकी सफाई करना हर दिन आसान नहीं होता. ऐसी ही एक चीज है गद्दा. हम रोज सोने के लिए गद्दे का उपयोग करते हैं, लेकिन हर दिन इसे साफ करना काफी मुश्किल होता है. इसी वजह से समय के साथ गद्दों में बदबू आने लगती है और कभी-कभी उन पर खाने-पीने के दाग-धब्बे भी पड़ जाते हैं, जिन्हें हटाना बेहद कठिन होता है. इसी कड़ी में आज हम आपको 3 आसान टिप्स और ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप गंदे गद्दो को मिनटों में साफ कर सकते हैं.

1. बेकिंग सोडा का करें इस्तेमाल

गद्दे को साफ करने के लिए आप बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप पूरे गद्दे पर बेकिंग सोडा को छिड़क दें और एक लेयर बना दें. 4 से 5 घंटे होने के बाद वैक्यूम क्लीनर या ब्रश की मदद से इसे साफ कर लें. दरअसल, बेकिंग सोडा गद्दे से नमी को सोख लेता है और बदबू को दूर करने में सहायक होता है.

गद्दे का रोजाना इस्तेमाल होता है जिस कारण उसपर धूल-मिट्टी की एक मोटी परत जम जाती है. इसे हाथों से साफ करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है. इसके लिए आप वैक्यूम क्लीनर की मदद ले सकते हैं. यह गहराई से धूल-मिट्टी को खींचकर, गद्दे को साफ कर देता है. अगर आपके यहां वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो आप ब्रश की भी मदद भी ले सकते हैं.

लंबे समय तक गद्दे का इस्तेमाल करने से बैक्टीरिया होने का भी खतरा बना रहता है. इसके अलावा कई बार नमी के कारण गद्दे में कीड़े भी पड़ जाते हैं और बदबू आने लगती है. इनसे छुटकारा पाने के लिए सबसे आसान और प्रभावी तरीका है धूप में सुखाना. इसके लिए आप गद्दे को अच्छी धूप वाली जगह में सुखाने के लिए रख दें. इससे बदबू दूर हो जाएगी और बैक्टीरिया भी खत्म होंगे.

गद्दे को गंदा होने से बचाने के लिए आप गद्दे कवर का इस्तेमाल कर सकते हैं. बाजार और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर आजकल कई तरह के गद्दे कवर उपलब्ध हैं जिन्हें आप आसानी से बहुत कम कीमत में खरीद सकते हैं. दाग-धब्बों से बचाने के लिए ये सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.