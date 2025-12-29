बस 2 चीजों से घर पर उगा लें मेथी, 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगा पौधा, जानें तरीका

How to grow methi at home: सर्दियों के मौसम में लोग मेथी के पराठे और आलू-मेथी की सब्जी बड़े चाव के साथ खाते हैं. ये न केवल खाने में स्वादिष्ट लगते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमेंद माने जाते हैं. लेकिन इन कारणों के चलते मार्किट में मेथी के दाम अचानक बढ़ जाते हैं. ऐसे में आप चाहें तो घर पर ही बड़ी आसानी से मेथी उगा सकते हैं. इसके लिए आपको केवल 2 चीजों की जरूरत होगी. वहीं, अधिक कमाल की बात यह है कि मेथी का पौधा हफ्तेभर के अंदर तैयार भी हो जाता है. आइए जानते हैं इसका स्टेप-बाय-स्टेप तरीका-

चाहिए होगीं ये चीजें

मेथी उगाने के लिए आपको केवल रेतीली मिट्टी या साफ रेत और मेथी दाने की जरूरत होगी.

इसके लिए मेथी दाने को रातभर के लिए पानी में भिगोकर रख दें.

अगले दिन एक गमला लें और उसके नीचे पानी निकलने के लिए छेद कर लें.

अब, गमले को आधा रेतीली मिट्टी से भर दें.

इसके ऊपर मुट्ठीभर रातभर भिगोए हुए मेथी के दाने फैला दें. ध्यान रखें कि दाने बहुत गहराई में न हों.

मेथी दानों के ऊपर हल्की परत में फिर से रेतीली मिट्टी डाल दें.

इसके बाद ऊपर से हल्का पानी छिड़क दें, ताकि मिट्टी नम हो जाए.

करीब 4 दिन में मेथी के दाने अंकुरित होने लगते हैं. इसके बाद गमले में पानी डालना बंद कर दें और गमले को किसी पिन्नी या पतले कपड़े से ढक दें. इससे नमी बनी रहती है और मेथी तेजी से बढ़ती है.

सिर्फ 7 दिन में मेथी पूरी तरह उग जाती है और इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाती है. आप इसके हरे पत्तों को काटकर सब्जी, पराठा या दाल में इस्तेमाल कर सकते हैं.

मेथी को कभी भी जड़ से न काटें. हमेशा साफ कैंची या कटर से केवल पत्ते काटें. इससे कुछ दिनों बाद मेथी दोबारा उग आती है और आप फिर से ताजी मेथी का आनंद ले सकते हैं.

इस आसान तरीके से आप घर पर ही ताजी, सेहतमंद और स्वादिष्ट मेथी उगा सकते हैं, वो भी बिना किसी झंझट के. घर पर उगी मेथी पूरी तरह शुद्ध होती है. इसमें कोई केमिकल या पेस्टिसाइड नहीं होता. इसका स्वाद बाजार की मेथी से ज्यादा अच्छा होता है और पोषण भी भरपूर मिलता है. साथ ही यह तरीका बहुत सस्ता और आसान है, जिसे कोई भी अपना सकता है.

