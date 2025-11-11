विज्ञापन

सुबह उठते ही पीठ में दर्द होता है? Sadhguru ने बताया छुटकारा पाने का सबसे आसान उपाय

How to get rid of back pain: सुबह-सुबह उठकर कई बार कुछ लोगों को पीठ में दर्द की समस्या का सामना करना पड़ता है. इससे सुबह की पॉजिटिविटी तो खत्म होती ही है साथ में पूरी दिनचर्या पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है. सद्गुरु ने इससे छुटकारा पाने का सबसे प्रभावी तरीका बताया है.

Peeth Dard ka Ilaj: आजकल के तनाव भरे खराब लाइफस्टाइल में लोगों को बहुत प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं. इसमें पीठ के दर्द की समस्या आम होती जा रही है. सुबह-सुबह उठकर कई बार कुछ लोगों को पीठ में दर्द की समस्या का सामना करना पड़ता है. इससे सुबह की पॉजिटिविटी तो खत्म होती ही है साथ में पूरी दिनचर्या पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है. लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है. विश्व प्रसिद्ध अध्यात्म गुरु सद्गुरु (Sadhguru) ने इस परेशानी के पीछे का सबसे बड़ा कारण और इससे छुटकारा पाने के लिए प्रभावी तरीका भी बताया है. 

क्या है सुबह-सुबह पीठ दर्द होने का कारण?

सद्गुरु बताते हैं सुबह-सुबह पीठ दर्द होने का कारण रात को भरे पेट सोना है. उन्होंने बताया कि जब हम खाना खाकर रात को लेटते हैं को सारा भार रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है. इस कारण से कई दूसरे अंग भी सही से काम नहीं करपाते हैं. इसी वजह से पारंपरिक रूप से कहा गया है कि सूर्यास्त से पहले खाना खा लेना चाहिए. 

पीठ के दर्द से कैसे बचें?

सद्गुरु ने सुबह होने वाले पीठ दर्द से बचने का एक सबसे ज्यादा असरदार तरीका बताया है. वे बताते हैं कि रात को सोने से करीब 3-4 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए. ऐसा नियमित रूप से करने से पीठ दर्द से छुटकारा मिल जाएगा. 

पीठ दर्द से छुटकारा पाने के लिए अन्य घरेलू नुस्खे
  • पीठ-कमर दर्द से छुटाकारा पाने के लिए आप लहसुन की कलियों को सरसों के तेल के साथ गर्म कर लें. ठंडा होने के बाद इस तेल से आप मालिश कर लें. इससे पीठ दर्द में आपको जल्द राहत देखने को मिल सकती है.
  • पानी में सेंधा नमक मिलाकर नहाने से भी पीठ दर्द में आपको काफी ज्यादा आराम देखने को मिल सकता है.
  • गर्म पानी की सिकाई करने से भी आपको पीठ दर्द में राहत मिल सकती है. इसके लिए आप हॉट वॉटर बोतल में गर्म पानी भर लें और कुछ देर तक सिकाई करें.
  • पीठ दर्द से छुटकारा पाने के लिए आप नियमित रूप से स्ट्रेचिंग करें. इससे कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी. इसके अलावा अपने पोस्चर का भी ध्यान रखें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

