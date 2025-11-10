बच्चे को जुकाम होने पर क्या हम केले दे सकते हैं? डॉक्टर से जान लें जुकाम होने पर केला खाना चाहिए या नहीं

Parenting Tips: मौसम बदलते ही बच्चों को सर्दी-जुकाम होना बहुत आम बात है. ऐसे में हर मां-बाप अपने बच्चे की सेहत को लेकर बहुत सतर्क हो जाते हैं. खासकर खाने-पीने की चीजों को लेकर कई तरह की सलाह सुनने को मिलती हैं. बहुत से लोग कहते हैं कि जुकाम होने पर बच्चे को केला नहीं देना चाहिए, क्योंकि केला ठंडा होता है और इससे जुकाम बढ़ सकता है. लेकिन क्या सच में ऐसा है? आइए जानते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं.

क्या कहते हैं डॉक्टर?

इसे लेकर मशहूर पीडियाट्रिशियन पुनीत आनंद ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताते हैं, जुकाम में बच्चे को केला देने से कोई नुकसान नहीं होता है. बल्कि, केला शरीर के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. केले में विटामिन बी6, पोटेशियम और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं. ये सभी पोषक तत्व बच्चे के शरीर की कोशिकाओं को ठीक करने में मदद करते हैं, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं और बच्चे को ऊर्जा देते हैं. यानी, अगर बच्चे को सर्दी-जुकाम है, तब भी उसे केला दिया जा सकता है.

इसी तरह, कई लोग मानते हैं कि जुकाम में दही नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दही ठंडी होती है. लेकिन डॉक्टर का कहना है कि दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स पेट के अच्छे बैक्टीरिया को मजबूत करते हैं. हमारे शरीर की लगभग 70% इम्यूनिटी पेट से ही आती है, इसलिए अगर बच्चे का पेट स्वस्थ रहेगा, तो उसकी रोग-प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी. यानी सर्दी-जुकाम के दौरान भी बच्चे को थोड़ी मात्रा में दही दी जा सकती है.

हालांकि, डॉक्टर यह भी सलाह देते हैं कि केला या दही कभी भी ठंडा नहीं देना चाहिए. इन्हें रूम टेम्परेचर पर दें. फ्रिज से निकालकर सीधे बच्चे को ठंडा फल या दही खिलाना सही नहीं है, क्योंकि इससे गले में खराश या खांसी बढ़ सकती है.

यानी जुकाम के दौरान बच्चे को केला या दही देने से नुकसान नहीं होता है. अगर उन्हें सही तरीके से दिया जाए, तो ये दोनों चीजें बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करती हैं और शरीर को पोषण देती हैं. बस ध्यान रखें कि ये चीजें ठंडी न हों.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.