अच्छी नींद के लिए दूध में क्या मिलाना चाहिए?

What to mix with milk to sleep: अगर आपको रात में नींद नहीं आती, बार-बार करवटें बदलनी पड़ती हैं या दिमाग शांत नहीं होता, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. हाल ही में मशहूर आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने इसके लिए एक आसान और असरदार नुस्खा बताया है. अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की गई एक पोस्ट में न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, अगर आपको नींद से जुड़ी समस्या है, तो आप सोने से पहले एक खास स्लीप टॉनिक बनाकर पी सकते हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने के लिए आपको किन-किन चीजों की जरूरत होगी. साथ ही जानेंगे इस स्लीप टॉनिक को बनाने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका.

कब्ज होने पर क्या खाएं? AIIMS के डॉक्टर ने बताईं 10 सबसे असरदार चीजें, इन्हें खाने से साफ हो जाएगा पेट

चाहिए होंगी ये चीजें-

2 चम्मच सौंफ

4 बादाम

1 चम्मच खसखस

1/2 चम्मच मिश्री

1 दाना इलायची

एक चुटकी काली मिर्च

एक चुटकी जायफल

4 भीगी हुई काले किशमिश और

3 केसर के धागे.

इसके लिए सभी चीजों को एक साथ ग्राइंडर में डालकर बारीक पाउडर बना लें.

इस पाउडर को एक साफ, एयरटाइट जार में रख लें.

यह 2-3 हफ्तों तक अच्छा रहता है.

हर रात सोने से पहले आधा चम्मच पाउडर एक कप गर्म दूध (A2 या बादाम दूध) में मिलाएं, अच्छी तरह मिक्स करें और घूंट-घूंट कर पी लें.

और बेहतर नतीजों के लिए आप इसमें एक बूंद घी भी डाल सकते हैं.

इस सवाल का जवाब देते हुए न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, यह मिश्रण वात और पित्त दोष को संतुलित करता है. यही दो दोष ज्यादा होने पर दिमाग में बेचैनी, ओवरथिंकिंग और नींद न आने जैसी समस्याएं पैदा होती हैं.

खसखस, बादाम और जायफल नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं और ब्रेन को रिलैक्स करते हैं.

सौंफ, इलायची और काली मिर्च पाचन को मजबूत करते हैं, जिससे शरीर स्वाभाविक रूप से गहरी नींद की स्थिति में जाता है.

वहीं, केसर और किशमिश शरीर की ऊर्जा (ओजस) को पुनर्जीवित करते हैं, जिससे सुबह उठते वक्त आप ताजगी और हल्कापन महसूस करते हैं.

श्वेता शाह कहती हैं, अगर आप इसे रोज रात में सोने से पहले पीते हैं, तो कुछ ही दिनों में आपको फर्क महसूस होने लगेगा. इससे आपको रात के समय तो अच्छी नींद आएगी ही, साथ ही सुबह उठने पर दिमाग हल्का, शरीर आरामदायक और मन शांत महसूस करेगा. ऐसे में आप भी इस असरदार नुस्खे को आजमाकर देख सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.