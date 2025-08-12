बारिश में हो गया है पेट खराब? आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया एक दिन में कैसे ठीक करें Food Poisoning, नहीं होगी उल्टी-दस्त की शिकायत

Food Poisoning Remedy: बारिश के मौसम में सेहत से जुड़ी कई परेशानियां बढ़ जाती हैं. खासकर इस मौसम में पेट से जुड़ी दिक्कतें बढ़ने लगती हैं. दरअसल, वातावरण में नमी के कारण खाने-पीने की चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं. ऐसी चीजें खाने से व्यक्ति को फूड पॉयजनिंग से जूझना पड़ता है. ऐसे में अगर आपको भी उल्टी, दस्त, पेट दर्द या गैस जैसी समस्या हो रही है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपको इन तमाम परेशानी से एक दिन में आराम पाने का एक खास तरीका बता रहे हैं. ये तरीका फेमस आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो के जरिए शेयर किया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

स्किन पर भी नजर आते हैं विटामिन डी की कमी के लक्षण, डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया ये साइन दिखने पर क्या करें

क्या कहती हैं न्यूट्रिशनिस्ट?

वीडियो में श्वेता शाह बताती हैं, फूड पॉयजनिंग होने पर आप एक असरदार आयुर्वेदिक डिटॉक्स प्लान फॉलो कर सकते हैं. इस प्लान से न सिर्फ पेट साफ होता है, बल्कि पाचन शक्ति भी मजबूत होती है.

अनार के छिलके की चाय

श्वेता शाह कहती हैं कि अनार के छिलके में ऐसे गुण होते हैं, जो पेट के संक्रमण को कम करते हैं और दस्त में आराम पहुंचाते हैं. इसे बनाने के लिए 200 ml पानी में अनार के सूखे छिलके उबालें, फिर छानकर पूरे दिन थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पिएं.

जीरा और अजवाइन दोनों ही पाचन को बेहतर बनाते हैं और पेट में बनने वाली गैस को रोकते हैं. एक गिलास पानी में 1-1 चम्मच जीरा और अजवाइन डालकर उबाल लें, गुनगुना होने पर पिएं. इससे ब्लोटिंग भी कम होती है.

पुदीना ठंडक देता है और पेट को आराम पहुंचाता है, जबकि धनिया शरीर से टॉक्सिन निकालने में मदद करता है. ताजे पुदीने और धनिया की पत्तियों को पानी के साथ ब्लेंड करके छान लें और दिन में एक-दो बार पिएं.

श्वेता शाह का कहना है कि इस दिन अनाज (चावल, रोटी आदि) न खाएं. सिर्फ ऊपर बताए गए तीन ड्रिंक्स लें, ताकि पाचन तंत्र को आराम मिले और वह खुद को हील कर सके.

आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं, बारिश में पेट खराब होना आम है, लेकिन सही समय पर सही डिटॉक्स अपनाने से आप जल्दी ठीक हो सकते हैं. ये एक दिन का डिटॉक्स प्लान पेट की सफाई कर पाचन सुधारने और इम्युनिटी बढ़ाने में मददगार हो सकता है. हालांकि, अगर लक्षण ज्यादा गंभीर हों या लंबे समय तक बने रहें तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.