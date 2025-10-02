विज्ञापन

आंखों का सूखापन कैसे दूर करें? इस असरदार उपाय से दोबारा नहीं होगी आंखों में खुजली

Dry Eyes Remedy: मशहूर योग गुरु हंसा योगेन्द्र ने एक बेहद आसान ट्रिक बताई है, जो आंखों का सूखापन दूर कर खुजली की परेशानी को ठीक करने में असर दिखा सकती है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

आंखों की खुजली कैसे दूर करें?

Dry Eyes Remedy: आजकल ज्यादातर लोग घंटों मोबाइल, लैपटॉप या टीवी स्क्रीन के सामने समय बिताते हैं. इसका सबसे बड़ा असर आंखों पर पड़ता है. लगातार स्क्रीन पर देखने से आंखें ड्राई हो जाती हैं, जिससे आंखों में खुजली का एहसास भी बढ़ जाता है. अगर आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. मशहूर योग गुरु हंसा योगेन्द्र ने एक बेहद आसान ट्रिक बताई है, जो आंखों का सूखापन दूर कर खुजली की परेशानी को ठीक करने में असर दिखा सकती है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

क्या है ये खास ट्रिक?

योग गुरु के मुताबिक, मोबाइल या लैपटॉप के सामने रहने पर हम पलकें कम झपकते हैं. एक रिसर्च के मुताबिक, स्क्रीन यूज करते समय हमारा ब्लिंक रेट लगभग 60% तक कम हो जाता है. इसका सीधा असर आंखों की नमी पर पड़ता है और आंखें सूखी, लाल और खुजलीदार महसूस होने लगती हैं. लंबे समय तक ध्यान न देने पर यह समस्या बढ़ भी सकती है.

कैसे ठीक करें ये परेशानी?

योग गुरु बताती हैं, आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें ब्लिंकिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए. ये एक्सरसाइज आंखों को प्राकृतिक रूप से मॉइस्चराइज करती है.

ब्लिंकिंग एक्सरसाइज कैसे करें?

सॉफ्ट ब्लिंक

इसके लिए आंखें 2 सेकंड के लिए बंद करें, फिर धीरे से खोलें. इसे 5 बार दोहराएं.

स्क्वीज ब्लिंक

आंखें बंद करें और हल्का दबाव देकर 2 सेकंड तक कसकर बंद रखें. फिर धीरे से खोलें. इसे भी 5 बार दोहराएं.

योग गुरु के मुताबिक, इन दोनों एक्सरसाइज से आंखों की सतह पर एक प्रोटेक्टिव ऑयल लेयर बनती है. ये लेयर आंखों को सूखने से बचाती है और उनमें नमी बनाए रखती है.

ये टिप्स भी आएंगी काम
  • हर 20 मिनट पर स्क्रीन से नजर हटाकर 20 सेकंड के लिए दूर किसी चीज को देखें.
  • स्क्रीन का ब्राइटनेस लेवल आंखों के आराम के हिसाब से सेट करें.
  • पर्याप्त पानी पिएं, ताकि शरीर और आंखों में नमी बनी रहे.
  • इन सब के बाद भी अगर आंखों में जलन या ज्यादा सूखापन है, तो डॉक्टर से सलाह लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

