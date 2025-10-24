सुबह साफ नहीं हो रहा है पेट? बस कर लें ये 5 काम, एक्सपर्ट ने बताया तुरंत दिखेगा असर

Constipation Remedy: अधिकतर लोग सुबह पेट साफ न होने की समस्या से परेशान रहते हैं. इसका असर फिर उनके पूरे दिन पर पड़ता है. मल त्याग न होने पर पेट में भारीपन, ऐंठन और दर्द का एहसास बढ़ जाता है. इसके साथ ही व्यक्ति खुद को थका हुआ और चिड़चिड़ा भी महसूस करने लगता है. अगर आपके साथ भी अक्सर इस तरह की परेशानी रहती है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. योगा एक्सपर्ट समृति ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने 5 आसान योगासन बताए हैं, जो पेट साफ न होने की समस्या में तुरंत असर दिखा सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-
पेट साफ न होने पर सुबह करें ये आसनसीटेड त्रियक ताड़ासन (Seated Triyak Tadasana)
सुबह उठते ही एक गिलास गुनगुना पानी पीने के बाद यह आसन करें. इसके लिए बिस्तर पर ही पालथी मारकर बैठ जाएं, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर एक साथ पकड़ लें. अब, अपने शरीर को धीरे-धीरे दाईं और बाईं ओर झुकाएं. ऐसा करने से आंतों की सफाई में मदद मिलती है और पेट में जमा मल आसानी से बाहर आ जाता है.वज्रासन (Vajrasana)
यह आसन पाचन के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. इसके लिए घुटनों के बल बैठकर शरीर को सीधा रखें. वज्रासन से आंतों में रक्त प्रवाह बढ़ता है और कब्ज से राहत मिलती है.पवनमुक्तासन (Pawanmuktasana)
यह आसन शरीर से गैस और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है. पीठ के बल लेटकर एक-एक पैर को मोड़ें और घुटनों को छाती की ओर खींचें. इससे फंसी हुई गैस बाहर निकलती है और पेट हल्का महसूस होता है.सुप्त उदराकर्षण आसन (Supta Udrakarshan Asana)
यह आसन लेटकर किया जाता है और आंतों को धीरे-धीरे मसाज देने का काम करता है. इसमें शरीर को दाईं और बाईं ओर मोड़ते हुए सांसों पर ध्यान दें. इससे पेट में जमा गंदगी नीचे की ओर खिसकती है, जिससे मलत्याग आसान होता है.पदोत्तानासन (Padottanasana)
योगा एक्सपर्ट बताती हैं, इस आसन को करने से आपको तुरंत प्रेशर महसूस हो सकता है. इसके लिए खड़े होकर धीरे-धीरे झुकें और हाथों को पैरों के पास ले जाएं. इससे पेट की मांसपेशियों पर दबाव बनता है और मल त्याग में सहायता मिलती है.
एक्सपर्ट बताती हैं, सुबह-सुबह गुनगुना पानी पीना, हल्की स्ट्रेचिंग और ये योगासन मिलकर आपके पाचन तंत्र को मजबूत बना सकते हैं. नियमित रूप से इन आसनों का अभ्यास करने से कब्ज की समस्या नेचुरल तरीके से दूर हो जाती है और आप दिनभर खुद को फ्रैश और एनर्जेटिक महसूस करते हैं.
