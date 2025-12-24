Clothes Drying Tips: न सूखने की वजह से कपड़ों में आने लगी बदबू? सर्दियों में अपनाएं ये 5 आसान हैक्स, बिना धूप के सूख जाएंगे कपड़े

Clothes Drying Tips: सर्दियों के मौसम ने पूरी तरह दस्तक दे दी है और लगातार तापमान भी गिरता जा रहा है. इस मौसम में सर्द हवाओं और कम टेंपरेचर की वजह से कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इनमें सबसे ज्यादा आम समस्या है कपड़े न सूखना. दरअसल, ठंड के मौसम में धूप भी ठीक से नहीं निकलती और हवा भी ठंडी रहती है, जिससे कपड़े आसानी से नहीं सूख नहीं पाते हैं. इसके चलते कपड़ों में नमी बनी रहती है और उनमें बदबू आने लगती है. इसी कड़ी में आज हम आपको 5 ऐसे आसान हैक्स बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप सर्दियों में कपड़ों को आसानी से और जल्दी सुखा सकते हैं.
1. पंखा करेगा काम आसान
कपड़ों को जल्दी सुखाने के लिए आप सीलिंग फैन की भी मदद ले सकती हैं. इसके लिए आप कपड़ों को रूम में रस्सी या हैंगर पर टांग दें और कुछ घंटों के लिए पंखा चला कर छोड़ दें. इससे कपड़ों में मौजूद नमी जल्दी निकल जाएगी. इसके अलावा आप कपड़ों के सामने टेबल फैन भी चला कर रख सकते हैं. हालांकि, इस तरीके से वूलन कपड़ों को सूखने में काफी टाइम लग सकता है, लेकिन हल्के कपड़ों के लिए ये हैक काफी ज्यादा कारगर है.2. प्रेस/आयरन
अगर कपड़ों में बस हल्की नमी रह गई है और ज्यादा गीले नहीं हैं तो आप प्रेस/आयरन की भी मदद ले सकते हैं. इससे कपड़ों की नमी बहुत जल्दी निकलती है और बदबू भी दूर हो जाती है. हालांकि, आयरन करते समय टेंपरेचर का ध्यान रखें, वरना कपड़े जल भी सकते हैं.3. हेयर ड्रायर
बालों को सुखाने वाला हेयर ड्रायर आपके कपड़ों को भी सुखाने में काम आ सकता है. ये तरीका हल्के गीले कपड़ों में ही काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगा. इसके लिए आप गीले कपड़ों के सामने थोड़ी देर के लिए हेयर ड्रायर चला कर रख दें. इससे नमी जल्दी निकल जाएगी.4. सही हवा वाली जगह चुनें
सर्दियों में कपड़ों को ऐसी जगह सुखाएं जहां हवा अच्छे से आती जाती हो. ऐसे में आप कपड़ों को बालकनी, खिड़की-दरवाजे के पास टांगे क्योंकि यहां हवा काफी अच्छी होती है.5. हीटर का प्रयोग
कपड़ों को सुखाने के लिए आप सर्दियों में हीटर और ब्लोअर का इस्तेमाल कर सकते हैं. गर्म हवा से कपड़ों की नमी काफी जल्दी निकल जाती है. लेकिन इसके लिए ध्यान रखें कि कपड़े बहुत पास न हों वरना जलने का खतरा बढ़ सकता है.
Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
