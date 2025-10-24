विज्ञापन

क्या तांबे के बर्तन में पानी पीने से सफेद बाल काले हो सकते हैं? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया White Hair कम करने का असरदार नुस्खा

White Hair Remedy: आइए जानते हैं तांबे के बर्तन में पानी पीने से बालों पर कैसा असर होता है, साथ ही जानेंगे बालों के जुड़ी कुछ आम परेशानियों के आसान और असरदार नुस्खे.

तांबे के बर्तन में पानी पीने से बालों पर कैसा असर होता है?

White Hair Remedy: आजकल कम उम्र में बाल सफेद होना एक आम समस्या बन गई है. गलत खानपान, तनाव, नींद की कमी और प्रदूषण के कारण बालों का नेचुरल रंग जल्दी उड़ने लगता है. ऐसे में लोग तरह-तरह के नुस्खे आजमाते हैं. कोई महंगे हेयर ट्रीटमेंट करवाता है तो कोई घरेलू उपायों का सहारा लेता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ तांबे के बर्तन में रखा पानी पीना भी सफेद बालों की समस्या को कम कर सकता है? मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में इसी बारे में बताया है.  

तांबे के बर्तन में पानी पीने से बालों पर कैसा असर होता है?

हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए गए एक वीडियो में न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, तांबे के बर्तन में रखा पानी पीना बालों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है. तांबा (कॉपर) शरीर में मेलानिन के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है, जो बालों को उनका नेचुरल काला रंग देता है. जब शरीर में मेलानिन कम हो जाता है, तो बाल सफेद या ग्रे होने लगते हैं. तांबे का पानी पीने से यह प्रक्रिया धीमी हो सकती है और सफेद बालों को काला करने में मदद मिल सकती है. 

कैसे पिएं तांबे का पानी?

इसके लिए रातभर तांबे के बर्तन में पानी रखें और सुबह खाली पेट पी लें. इसके साथ ही, हर सुबह एक चम्मच काले तिल (Black Sesame Seeds) खाने से भी मेलानिन का स्तर बढ़ता है और बालों का सफेद होना कम हो जाता है.

ये नुस्खे भी दिखाएगें असर

अपने वीडियो में न्यूट्रिशनिस्ट ने बालों से जुड़ी अन्य समस्याओं के लिए भी कुछ आसान और असरदार उपाय बताए हैं. जैसे-

बाल झड़ना या पतले होना 

इसके लिए लीमा महाजन मेथी दाना और आंवला का इस्तेमाल करने की सलाह देती हैं. भीगे हुए मेथी दाने को ताजा आंवला पल्प के साथ पीस लें और हफ्ते में एक बार शैम्पू से पहले बालों पर लगाएं. मेथी सिर की त्वचा में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है और आंवला बालों की जड़ों को मजबूत कर कोलेजन को बूस्ट करता है.  

बालों की ग्रोथ के लिए

रोजमेरी ऑयल में पानी मिलाकर स्कैल्प पर रातभर लगाएं. यह स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर नए बालों के उगने में मदद करता है. इसे हफ्ते में 2–3 बार इस्तेमाल किया जा सकता है.  

बाल टूटने से बचाने के लिए 

डाइट में ओमेगा-3 फैटी एसिड शामिल करें. इसके लिए मछली खाएं या ओमेगा-3 सप्लीमेंट लें. यह बालों को अंदर से मजबूत बनाता है और टूटने से बचाता है.  

फ्रिजी बालों के लिए

अपने कंडीशनर में 1–2 पंप हेयर सीरम मिलाएं, हाथों से मसलकर बालों में लगाएं, 10 मिनट बाद धो लें. इससे बाल स्मूद और सिल्की बनेंगे.  

लीमा महाजन कहती हैं कि बालों की देखभाल के लिए हमेशा किसी फैंसी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होती है. इस तरह छोटे-छोटे और लगातार किए गए उपाय भी बालों पर कमाल का असर दिखा सकते हैं. ऐसे में आप भी इन नुस्खों को आजमाकर देख सकते हैं. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

