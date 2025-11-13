रोते हुए बच्चे को 3 मिनट में चुप कैसे कराएं? बच्चों के डॉक्टर ने बताई कमाल की ट्रिक

How to make babies stop crying fast: छोटे बच्चे का रोना एक आम बात है. हालांकि, कई बार रोते हुए बच्चे को चुप कराना माता-पिता के लिए चुनौती बन जाता है. लाख लाड-प्यार करने के बाद भी बच्चा चुप नहीं होता है, जिससे पैरेंट्स की चिंता बढ़ जाती है. उन्हें समझ ही नहीं आता कि बच्चा क्यों रो रहा है और उसे कैसे शांत किया जाए. अगर आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. हाल ही में मशहूर पीडियाट्रिशियन रवि मलिक ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में इस समस्या का बहुत आसान समाधान बताया है. पीडियाट्रिशियन ने कुछ खास ट्रिक बताई हैं, जिन्हें फॉलो कर आप केवल 3 मिनट में रोते हुए बच्चे को शांत करा सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे-

सबसे पहले जानें बच्चे की जरूरत

डॉक्टर मलिक के अनुसार, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बच्चा क्यों रो रहा है.

क्या वह भूखा है?

क्या उसकी नैपी गीली है?

क्या उसे गर्मी या ठंड तो नहीं लग रही है?

कहीं वह किसी असुविधा में तो नहीं है?

या कहीं कमरे का तापमान बहुत कम या ज्यादा तो नहीं है?

इन सवालों के जवाब ढूंढकर अगर आप उसकी जरूरत पूरी कर देंगे, तो बच्चा अपने आप शांत हो जाएगा.

अगर बच्चा फिर भी रो रहा है, तो डॉक्टर 5s 5S Technique अपनाने की सलाह देते हैं. यह तकनीक बहुत ही असरदार और आसान है.

सबसे पहले बच्चे को हल्के कपड़े या कंबल में आराम से लपेटें. इससे उसे मां की गोद जैसा सुरक्षा का एहसास होता है और बच्चे को आराम मिलता है.

बच्चे को साइड से उठाकर अपने पेट से लगाकर रखें. ऐसा करने से भी बच्चे को सुरक्षा का एहसास होता है.

धीरे-धीरे बच्चे के कान में 'श्श्श' की आवाज करें. यह गर्भ में सुनी ध्वनि जैसी होती है, जो उसे सुकून देती है.

बच्चे को धीरे-धीरे झुलाएं. इससे उसका मूड शांत होता है.

बच्चे को निप्पल या पैसिफायर दें ताकि वह सक करे. इससे उसे आराम मिलता है.

इन सबके बाद बच्चे की कमर या पीठ पर हल्के हाथ से थपथपाएं. इससे गैस निकलने में मदद मिलती है और बच्चा रिलैक्स महसूस करता है.

इन सब से अलग डॉक्टर मलिक कहते हैं, बच्चे के आसपास का माहौल भी बहुत मायने रखता है. बहुत ज्यादा शोर, तेज रोशनी या लोगों की भीड़ बच्चे को परेशान कर सकती है. इसलिए कोशिश करें कि माहौल शांत और आरामदायक रहे.

अगर आपका बच्चा बार-बार रोता है, तो घबराएं नहीं. पहले उसकी जरूरत समझें और फिर डॉक्टर रवि मलिक की बताई 5s तकनीक अपनाएं. प्यार और थोड़े से ध्यान से आप अपने बच्चे को कुछ ही मिनटों में शांत कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

