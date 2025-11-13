ठंड में जोड़ों में दर्द क्यों होता है? MBBS डॉक्टर ने बताए सर्दियों में Joint Pain कम करने के सबसे असरदार तरीके

Cold Weather and Joint Pain: सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं. ठंड का मौसम अधिकतर लोगों के मन में भाता है. हालांकि, इस मौसम में कुछ परेशानियां भी बढ़ जाती हैं. इन्हीं में से एक है जोड़ों का दर्द. कई लोग ठंड बढ़ने के साथ घुटनों, कंधों या कमर में दर्द और अकड़न महसूस करते हैं. पहले जहां ये समस्या बुजुर्गों में देखने को मिलती थी, अब युवा भी इससे परेशान रहने लगे हैं. अब, अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि आखिर सर्दी के मौसम में जोड़ों में दर्द क्यों बढ़ जाता है. साथ ही जानेंगे इस दर्द को कम करने के कुछ बेहद आसान तरीके.

ठंड में जोड़ों में दर्द क्यों बढ़ता है?

इसे लेकर मशहूर एमबीबीएस, एमडी डॉक्टर शालिनी सिंह सोलंकी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडिया शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर बताती हैं, हमारे जोड़ों में एक खास तरह का फ्लूड (Synovial Fluid) होता है, जो जोड़ों को लुब्रिकेशन देता है यानी घर्षण से बचाता है. लेकिन जब तापमान कम होता है, तो यह फ्लूड गाढ़ा (थिक) हो जाता है. इससे जोड़ों में अकड़न बढ़ जाती है और हिलने-डुलने पर दर्द महसूस होता है.

इसके लिए डॉक्टर ने रोज 5 काम करने की सलाह दी है. आप अपने डेली रूटीन में कुछ चीजों को शामिल कर और लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव कर इस दर्द से राहत पा सकते हैं.

सबसे पहले तिल या सरसों के तेल में थोड़ा अदरक और अजवाइन डालकर हल्का गुनगुना करें. इस तेल से दिन में दो बार जोड़ों पर मसाज करें. डॉक्टर बताती हैं, ऐसा करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और दर्द में राहत मिलती है.

डॉक्टर शालिनी बताती हैं कि खाने में ऐसे फूड शामिल करें जो सूजन कम करने वाले (Anti-inflammatory) हों. जैसे- अदरक, हल्दी, लहसुन, काली मिर्च, अखरोट, मेथी, साग, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स. ये शरीर में सूजन घटाकर जोड़ों को मजबूत बनाते हैं और दर्द से राहत देते हैं.

सुबह कम से कम 15 मिनट योग या हल्का व्यायाम करें. साथ ही हर 1-2 घंटे में 5-10 मिनट की जेंटल स्ट्रेचिंग जरूर करें. इससे मांसपेशियां लचीली रहती हैं और दर्द कम होता है.

जिस जोड़ में दर्द हो, उसकी दिन में 2-3 बार गर्म पानी से सिकाई करें. इससे जोड़ों में जमी ठंडक दूर होती है और आराम महसूस होता है.

इन सब से अलग डॉक्टर कहती हैं, ठंड में लोग अक्सर पानी कम पीते हैं, इससे भी जोड़ों में दर्द की परेशानी बढ़ सकती है. इसलिए दिनभर में पर्याप्त पानी पिएं.

डॉक्टर कहती हैं, ठंड के मौसम में जोड़ों का दर्द आम है लेकिन सही देखभाल से इसे काफी हद तक कम किया जा सकता है. ऐसे में अगर आप भी ज्वाइंट पेन से परेशान रहते हैं, तो आज से ही इन 5 तरीकों को अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं. इससे आपको बार-बार पेनकिलर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

