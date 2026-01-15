विज्ञापन

बहुत देर से रो रहे बच्चे को कैसे चुप कराएं? मम्मी हो गई हैं परेशान, तो पापा करें ये काम, मिनटों में शांत हो जाएगा बच्चा

How to calm crying baby: पीडियाट्रिशियन और पेरेंटिंग कोच डॉक्टर अनुराधा एचएस ने ऐसा एक आसान तरीका बताया है जिसकी मदद से रोते बच्चे को बहुत ही आसानी से चुप कराया जा सकता है. आइए जानते हैं...

Read Time: 3 mins
Share
बहुत देर से रो रहे बच्चे को कैसे चुप कराएं? मम्मी हो गई हैं परेशान, तो पापा करें ये काम, मिनटों में शांत हो जाएगा बच्चा
रोते हुए बच्चे को कैसे शांत करें?
Freepik

Rote hue bacche ko kaise shant karen: छोटे बच्चों का रोना काफी ज्यादा आम बात है. कभी वे भूख की वजह से रोते हैं, कभी नींद न आने पर चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो कई बार सिर्फ गोद में उठाए जाने की इच्छा से भी रो पड़ते हैं. इसके अलावा कई बार बच्चा नॉन-स्टॉप रोता है जिससे कभी-कभार माताएं भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसी स्थिति में पिता के एक छोटे से काम से बच्चा मिनटों में शांत हो सकता है. हाल ही में पीडियाट्रिशियन और पेरेंटिंग कोच डॉक्टर अनुराधा एचएस ने ऐसा एक आसान तरीका बताया है जिसकी मदद से रोते बच्चे को बहुत ही आसानी से चुप कराया जा सकता है. आइए जानते हैं...

यह भी पढ़ें: सोने से पहले अपने बच्चे से जरूर पूछें ये 6 सवाल, Parenting Coach ने बताया रिश्ता जिंदगी भर मजबूत रहेगा

स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट

डॉक्टर अनुराधा बताती हैं कि रोते बच्चे को मिनटों में शांत कराने के लिए पिता अपने बच्चे को गोद में ले सकते हैं. दरअसल, पिता और बच्चे के स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट से बच्चा बहुत ही जल्दी शांत होता है. इस तरीके को कंगारू केयर कहा जाता है. साथ ही इससे बच्चे को भी कई बेहतरीन फायदे मिलते हैं. आइए जानते हैं इन फायदों के बारे में...

1. रेगुलेट टेंपरेचर

पिता और बच्चे के स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट यानी कंगारू केयर से बच्चे की बॉडी का तापमान नियंत्रित रहता है और वह खुद को शांत महसूस करते हैं.

2. हार्ट रेट

पीडियाट्रिशियन के अनुसार स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट से बच्चे का हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर सही रहता है. 

3. इम्यूनिटी होती है मजबूत

कंगारू केयर से पिता के हेल्दी बैक्टीरिया बच्चे में ट्रांसफर होते हैं जिससे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है. साथ ही इससे गट हेल्थ भी हेल्दी रहती है.

4. हेल्दी ब्रेन

डॉक्टर अनुराधा बताती हैं कि स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट दिमाग के स्वस्थ विकास में मदद करता है और न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन को मजबूत बनाता है. परिणामस्वरूप इससे ब्रेन हेल्थ हेल्दी रहती है.

5. अच्छी नींद

पापा से बच्चे को फीडिंग की उम्मीद नहीं होती, इसलिए उनकी गोद में बच्चे ज्यादा देर तक और ज्यादा आराम से सो पाते हैं.

6. पिता का स्ट्रेस होता है कम

स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट से पिता की बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल कम होता है जिससे तनाव-स्ट्रेस कम हो जाता है. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Parenting Tips, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com