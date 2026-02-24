विज्ञापन

चाय में सबसे पहले क्या डालना चाहिए, पत्ती, दूध या चीनी, 99.9% लोगों को नहीं पता होगा!

Chai Mein Sabse Pahle Kya Dalen: अच्छी चाय बनाने के लिए अक्सर लोगों के दिमाग में एक ही सवाल चलता है कि चाय में सबसे पहले क्या डालें पानी, दूध, चीनी या पत्ती. अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो स्टोरी में बने रहिए. यहां आपके साथ चाय बनाने का आसान और सही तरीका बताने वाले हैं. 

Read Time: 3 mins
अच्छी चाय कैसे बनाएं

यहां पढ़ें चाय बनाने का सही तरीका "स्टेप बाई स्टेप"

सबसे पहले क्या डालें:

एक परफेक्ट चाय बनाने के लिए सबसे पहले पानी डालें. एक पैन लें उसमें डालकर उबल लें, जब लगे पानी अच्छी तरह उबल गया है फिर इसमें चाय पत्ती डाल दें और कम से कम 5 मिनट तक उबालने दें. अगर आप अदरक और इलायची वाली चाय बनाना चाहते हैं, तो चाय पत्ती को उबालते समय इसमें आप दोनों चीजें डाल सकते हैं, इससे वचाई का स्वाद और बढ़ जाएगा.

दूध पहले डालें या चीनी:

कई लोगों को यह नहीं पता होगा कि चाय बनाते समय उसमें पहले दूध डालना चाहिए या चीनी, जिसके कारण वह हमेशा गलती कर देते हैं. अच्छी चाय बनाने के लिए पानी और पत्ती डालने के बाद चीनी डालना सही रहता है. जब लगें चीनी घुल चुकी है उसके बाद ही दूध डालें.

अब क्या करें?

जब सब चीज डल जाए, फिर चाय को कम से कम 5 मिनट कम आंच तक पकाएं और जब चाय का रंग गाढ़ा हो जाए, तो गैस बंद कर दें और इसे अपने पसंदीदा स्नैक के साथ परोसें.

ऊपर बताए गए स्टेप को फॉलो कर कुछ ही मिनटों में टेस्टी बना सकते हैं. 

