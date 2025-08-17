Akshay Kumar ने कहा बाहर निकल रहा है पेट तो बस रोजाना करें यह एक काम, इस आदत से सेहत सुधर जाएगी

Akshay Kumar Fitness: बॉलीवुड के सबसे फिट एक्टर्स में अक्षय कुमार का जिक्र होता है. अक्षय 57 साल की उम्र में भी 30 साल के लोगों के मुकाबले ज्यादा चुस्त और दुरुस्त नजर आते हैं. इस फिटनेस के पीछे अक्षय का वर्कआउट, डाइट और लाइफस्टाल है. अपने इंटरव्यूज में भी अक्षय (Akshay Kumar) अक्सर ही लोगों को फिट रहने की सलाह देते आए हैं और यह भी बताते रहे हैं कि किस तरह बढ़ते वजन को कंट्रोल में रखा जा सकता है. एक प्रेस कोंफ्रेंस के दौरान ही अक्षय ने इस बात का जिक्र किया था कि रोजाना सिर्फ इस एक आदत को भी अपने लाफस्टाइल में शामिल कर लिया जाए तो बाहर निकला पेट अंदर हो सकता है और आप पतले हो सकते हैं. यहां जानिए कौनसा है यह एक काम.
अक्षय कुमार की फिटनेस टिप्स | Fitness Tips By Akshay Kumar
खिलाड़ी कुमार का कहना है कि अगर आप रोजाना शाम को 6:30 बजे के बाद खाना छोड़ दें तो फिट हो सकते हैं. अक्षय ने कहा कि सुबह जल्दी उठो और रात को जल्दी सो जाओ. साढ़े छह से पहले ही खाना खा लो रात का और उसके बाद कम से कम 8 घंटे जरूर सो. अक्षय ने बताया कि शाम साढ़े छह बजे के बाद कुछ ना कुछ खाते रहना जरूरी नहीं है. इस आदत को छोड़कर ही बाहर निकलता पेट (Belly Fat) कम होगा और शरीर फिट भी रहेगा.अक्षय का फिटनेस रूटीन (Akshay Kumar's Fitness Routine)
- अक्षय कुमार उन एक्टर्स में से हैं जो वही कहते हैं जो वो खुद करते हैं. अक्षय लोगों को अपनी सेहत को लेकर सीरियस होने के लिए कहते हैं क्योंकि अक्षय खुद भी अपने रूटीन को लेकर बेहद स्ट्रिक्ट हैं. वे सुबह साढ़े पांच बजे के करीब उठ जाते हैं और रात को 9 बजे से पहले सोते हैं. इससे अक्षय को पूरी नींद मिलती है और शरीर में एनर्जी बनी रहती है.
- अपनी डाइट में अक्षय घर की चीजों को ज्यादा शामिल करते हैं. इन फूड्स में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है. अक्षय अलग-अलद वैराइटी की चीजें खाते हैं और मौसमी फूड्स को अपने खानपान का हिस्सा बनाते हैं.
- अपने वर्कआउट (Workout) को अक्षय हल्के में नहीं लेते हैं. वे अपनी ट्रेनिंग पूरी करते हैं जिससे उनका शरीर इस उम्र में भी फिट रहता है. आप भी खुद को फिट रखने के लिए बहुत ज्यादा ना सही तो दिन के 10 से 20 मिनट वर्कआउट को दे सकते हैं.
