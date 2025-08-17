Akshay Kumar ने कहा बाहर निकल रहा है पेट तो बस रोजाना करें यह एक काम, इस आदत से सेहत सुधर जाएगी

Akshay Kumar Fitness: बॉलीवुड के सबसे फिट एक्टर्स में अक्षय कुमार का जिक्र होता है. अक्षय 57 साल की उम्र में भी 30 साल के लोगों के मुकाबले ज्यादा चुस्त और दुरुस्त नजर आते हैं. इस फिटनेस के पीछे अक्षय का वर्कआउट, डाइट और लाइफस्टाल है. अपने इंटरव्यूज में भी अक्षय (Akshay Kumar) अक्सर ही लोगों को फिट रहने की सलाह देते आए हैं और यह भी बताते रहे हैं कि किस तरह बढ़ते वजन को कंट्रोल में रखा जा सकता है. एक प्रेस कोंफ्रेंस के दौरान ही अक्षय ने इस बात का जिक्र किया था कि रोजाना सिर्फ इस एक आदत को भी अपने लाफस्टाइल में शामिल कर लिया जाए तो बाहर निकला पेट अंदर हो सकता है और आप पतले हो सकते हैं. यहां जानिए कौनसा है यह एक काम.

PM Modi ने बताया कैसे कम होगा मोटापा, कहा इस छोटे से बदलाव से बदल जाएगी शरीर की काया

अक्षय कुमार की फिटनेस टिप्स | Fitness Tips By Akshay Kumar

खिलाड़ी कुमार का कहना है कि अगर आप रोजाना शाम को 6:30 बजे के बाद खाना छोड़ दें तो फिट हो सकते हैं. अक्षय ने कहा कि सुबह जल्दी उठो और रात को जल्दी सो जाओ. साढ़े छह से पहले ही खाना खा लो रात का और उसके बाद कम से कम 8 घंटे जरूर सो. अक्षय ने बताया कि शाम साढ़े छह बजे के बाद कुछ ना कुछ खाते रहना जरूरी नहीं है. इस आदत को छोड़कर ही बाहर निकलता पेट (Belly Fat) कम होगा और शरीर फिट भी रहेगा.