आलता कैसे बनती है? यहां देखें आलता के 10 सबसे खूबसूरत डिजाइन, हाथ-पैर की खूबसूरती में लग जाएंगे चार चांद

How is Alta made: अगर आपको भी आलता से सजे हाथ-पैर पसंद हैं, तो आइए जानते हैं घर पर आलता कैसे बनाएं, साथ ही देखें आलता के कुछ बेहद खूबसूरत डिजाइन्स.

घर पर आप दो अलग-अलग तरह से आलता बना सकते हैं.

How to Make Alta at Home: सुहागिन महिलाएं पूजा, त्योहारों, शादी-ब्याह के मौके पर हाथ-पैरों में आलता लगाना पसंद करती हैं. ये न केवल हाथ-पैरों की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है, बल्कि आलता को शुभता का प्रतीक भी माना जाता है. अच्छी बात यह है कि आप इसे घर पर ही बहुत आसानी से बना सकती हैं. ऐसे में अगर आपको भी आलता से सजे हाथ-पैर पसंद हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आइए जानते हैं घर पर आलता कैसे बनाएं, साथ ही देखें आलता के कुछ बेहद खूबसूरत डिजाइन्स. 

इस तरह बनाएं आलता 

आप दो तरह से आलता बना सकती हैं. पहला तरीका थोड़ा पारंपरिक है और इसके लिए आपको- 

  • 1 चम्मच चाय पत्ती 
  • 1 चम्मच चीनी और 
  • थोड़े लाल सिंदूर की जरूरत होगी.  
बनाने का तरीका
  • एक पैन में चाय पत्ती और चीनी डालकर हल्का भून लें. 
  • इसके बीच में एक छोटी कटोरी रखें और पैन को एक बड़े बाउल से ढक दें. 
  • बाउल में पानी भर दें और गैस तेज कर दें. 
  • कुछ देर बाद जब भाप बनकर खाली कटोरी में जमा हो जाए, तो उसमें थोड़ा सिंदूर मिलाएं. 
  • बस, इतना करते ही आपका आलता तैयार हो जाएगा. 
  • यह तरीका थोड़ा समय लेता है, लेकिन रंग और गाढ़ापन बहुत सुंदर आता है.

दूसरा तरीका उन लोगों के लिए है जो जल्दी आलता बनाना चाहते हैं. इसके लिए आपको- 

  • 1 चूकंदर और 
  • थोड़ी हल्दी की जरूरत होगी. 
कैसे बनाएं?
  • एक ताजा चूकंदर लें और उसे कद्दूकस करें. 
  • फिर साफ कपड़े में भरकर उसका रस निकाल लें. 
  • इस रस में चुटकीभर हल्दी मिलाएं. 
  • इतना करते ही आपका नेचुरल और स्किन-फ्रेंडली आलता बनकर तैयार हो जाएगा.
आलता के खूबसूरत आलता डिजाइन्स

अब बात करते हैं डिजाइन्स की. अगर आप पैरों पर आलता लगाना चाहती हैं, तो इन सुंदर डिजाइन्स को जरूर देखें-
 

ये पांचों डिजाइन सिंपल होने के साथ-साथ बेहद आकर्षक भी हैं, जो हर तरह के पारंपरिक आउटफिट पर खूब जंचते हैं.

वहीं, अगर आप हाथों पर आलता लगाना चाहती हैं, तो ये डिजाइन्स आपके लिए बेस्ट हैं- 

ये डिजाइन हल्के और एलिगेंट लुक देते हैं.

