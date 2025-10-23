Chhath Puja 2025 Mehndi Design Photos: छठ पर्व पर यहां से डिजाइन देखकर लगाएं हाथों में मेहंदी, हर कोई करेगा तारीफ

विज्ञापन

Chhath Puja Mehndi Design Photos: यहां हम आपके लिए छठ स्पेशल मेहंदी के कुछ बेहद खूबसूरत डिजाइन्स लेकर आए हैं, आप इन डिजाइन्स में से चुनकर अपने हाथों को सुंदर सजा सकती हैं. आइए एक नजर डालते हैं फोटोज पर-

Chhath Puja 2025 Special Mehndi Design Photos: आप इन मेहंदी डिजाइन्स में से चुनकर अपने हाथों को सुंदर सजा सकती हैं.

Chhath Puja 2025 Mehndi Design Photos: लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा देशभर में बड़ी श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया जाता है. इस साल छठ पर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर को 'नहाए-खाए' से होगी और 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ इसका समापन होगा. यह चार दिन का त्योहार सूर्य देव और छठी मईया की पूजा के लिए समर्पित होता है. महिलाएं पूरे विधि-विधान के साथ उपवास रखती हैं और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करती हैं. इस दौरान महिलाएं सज-धज कर पारंपरिक वेशभूषा पहनती हैं. सोलह श्रृंगार करती हैं और खासकर हाथों में मेहंदी जरूर लगाती हैं. मेहंदी न सिर्फ सोलह श्रृंगार का हिस्सा है, बल्कि इसे शुभता और सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है. ऐसे में यहां हम आपके लिए छठ स्पेशल मेहंदी के कुछ बेहद खूबसूरत डिजाइन्स लेकर आए हैं, आप इन डिजाइन्स में से चुनकर अपने हाथों को सुंदर सजा सकती हैं. आइए एक नजर डालते हैं फोटोज पर- 

छठ थीम डिजाइन

अगर आप यूनिक मेहंदी चाहती हैं, तो इस तरह छठ थीम डिजाइन्स चुन सकती हैं. आप इस तरह मेहंदी से अपने हाथों में सूर्य देव को अर्घ्य देती महिला, कलश, धान के खेत बनवा सकती हैं. 

फ्लोरल और बेल डिजाइन

अगर आप हल्का डिजाइन पसंद करती हैं, तो फूलों और बेलों वाला मेहंदी पैटर्न ट्राई कर सकती हैं. यह डिजाइन किसी भी पारंपरिक लुक के साथ बहुत अच्छा लगता है.

फुल हैंड मेहंदी


  
अगर आपको मेहंदी से भरे-भरे हाथ पसंद हैं, तो आप इन फुल हैंड मेहंदी डिजाइन्स में से किसी एक को चुन सकती हैं. 

सिंपल और मॉडर्न डिजाइन

वहीं, अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है, तो आप सिंपल फिंगर टिप या हाफ हैंड मेहंदी डिजाइनों को चुन सकती हैं. ये दिखने में स्टाइलिश और लगने में आसान होते हैं.

