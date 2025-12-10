पैरों में सूजन को तुरंत कैसे कम करें? आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया ये 3 काम करने से दूर हो जाएगा दर्द और थकान

Home Remedies for Swollen Feet: पैरों में सूजन रहना आज के समय में एक आम समस्या बन चुकी है. खासकर महिलाएं इस दिक्कत से ज्यादा परेशान रहती हैं. इसके पीछे ज्यादा देर तक खड़े रहना, लंबे समय तक बैठना, लंबी यात्रा करना, पानी की कमी, हार्मोनल बदलाव या शरीर में वॉटर रिटेंशन जैसे कारण जिम्मेदार हो सकते हैं. वहीं, कई बार सूजन इतनी बढ़ जाती है कि आप जूते-चप्पल भी नहीं पहन पाते हैं. अगर आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. मशहूर आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में उन्होंने पैरों की सूजन से निजात पाने के 3 बेहद आसान और असरदार तरीके बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

पैरों में सूजन हो तो क्या करें?

सबसे पहले न्यूट्रिशनिस्ट एक हर्बल काढ़ा बनाकर पीने की सलाह देती हैं. इसके लिए आपको-

1 बड़ा चम्मच धनिया के बीज

1/2 चम्मच गिलोय

1/2 चम्मच सूखा अदरक

1/2 चम्मच हरड़े का पाउडर और

1/2 चम्मच सौंफ की जरूरत होगी.

इसके लिए सभी चीजों को 200 ml पानी में डालकर अच्छी तरह उबाल लें.

जब पानी आधा रह जाए, तब गैस बंद कर दें.

इतना करते ही काढ़ा बनकर तैयार हो जाएगा. आप इसे हल्का गुनगुना होने पर पी सकते हैं.

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, यह काढ़ा शरीर को अंदर से डिटॉक्स करता है और सूजन को जल्दी कम करने में सहायक हो सकता है.

अगर सूजन के साथ पैरों में दर्द, भारीपन या थकान भी है, तो एक बाल्टी गुनगुने पानी में 2 बड़े चम्मच एप्सम सॉल्ट और 1/2 चम्मच हल्दी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें. इस पानी में 10 से 15 मिनट पैरों को डुबोकर रखें आपको तुरंत राहत महसूस होगी.

एप्सम सॉल्ट में मौजूद मैग्नीशियम मांसपेशियों को रिलैक्स करने में मदद करता है. साथ ही पैरों को सॉक करने से बल्ड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है.

इन सब से अलग आप पैरों पर एक अरंडी का तेल या तिल का तेल से मसाज भी कर सकते हैं. मसाज शरीर से अतिरिक्त तरल को बाहर निकालने में मदद करती है. इसके लिए हल्का गर्म अरंडी का तेल या तिल का तेल लें, इससे

टखनों, पैरों और तलवों पर हल्के हाथ से मसाज करें.

श्वेता शाह बताती हैं, मसाज करने से वात को संतुलित होता है, जिससे भी सूजन तुरंत कम हो जाती है और आपको थकान से राहत मिलती है.

न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं, इन तीनों उपायों को हफ्ते में 2–3 बार करें.

इसके साथ पर्याप्त पानी पिएं.

अगर आप पफीनेस महसूस करते हैं, तो ठंडे या कच्चे खाद्य पदार्थ कम करें.

ढीले और कॉटन वाले कपड़े पहनें.

अगर इसके बाद भी सूजन बनी रहे, तो एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.