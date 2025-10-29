डार्क अंडरआर्म्स के कारण हाथ उठाने में आती है शर्म? डर्माटोलॉजिस्ट के ये 7 टिप्स आएंगे काम, साफ हो जाएगी बगल

Dark Underarms Remedies: लड़कियां तरह-तरह के कपड़े पहनती हैं जिनमें स्लीवलेस या नूडल स्ट्रैप के कपड़े भी शामिल हैं. लेकिन इस तरह के कपड़े पहनकर अगर हाथ उठाने की जरूरत आती है तो अक्सर झिझक होने लगती है या कई बार काले अंडरआर्म्स हों तो किसी के सामने हाथ उठाने में शर्म महसूस होती है सो अलग. लेकिन अंडरआर्म्स काले क्यों होते हैं और किस तरह काले अंडरआर्म्स को एकबार फिर साफ किया जाता है, इस सवाल का जवाब दे रही हैं डर्मेटोलॉजिस्ट जुशिया सरीन. सोशल मीडिया पर डर्मोटोलॉजिस्ट ने बताया कि डार्क अंडरआर्म्स की दिक्कत से छुटकारा पाने में कौन से टिप्स आपकी मदद करेंगे. आइए जानते हैं इनके बारे में-

अंडरआर्म्स का कालापन कैसे होगा कम?

डॉक्टर जुशिया सरीन का कहना है कि किसी भी डिओ या परफ्यूम को सीधा अंडरआर्म्स पर ना लगाएं. सिंथेटिक फ्रेग्रेंस और एल्कोहल स्किन को इरिटेट करते हैं. इनसे पिग्मेंटेशन बढ़ती है और अंडरआर्म्स डार्क नजर आते हैं.

अंडरआर्म्स पर हेयर रिमूवल क्रीम के इस्तेमाल से भी डार्कनेस हो जाती है. इन क्रीम में थाईग्लाइकॉलिक एसिड होता है जो स्किन बैरियर पर सख्त साबित होता है और स्किन को इरिटेट करता है जिससे स्किन डार्क होने लगती है.

डर्मेटोलॉजिस्ट का कहना है कि अगर आप अंडरआर्म्स के बाल हटाने के लिए शेव करती हैं तो सही तरह से शेव करें. ड्राई शेव करने से बचें और रेजर अगर शार्प नहीं है तो उससे शेव ना करें. ब्लंट रेजर से स्किन पर छोटे-छोटे कट्स लग सकते हैं. ऐसे में ल्यूब्रिकेंट, जैल या शेविंग क्रीम लगाकर ही अंडरआर्म्स को शेव करें.

बाल हटाने के तरीकों से भी अंडरआर्म्स काले हो सकते हैं. ऐसे में आप लेजर हेयर रिडक्शन करवा सकती हैं. इससे शेव नहीं करनी पड़ेगी, स्किन कम इरिटेटेड होगी और स्किन की डार्कनेस भी कम होने लगेगी.

अगर आपका वजन ज्यादा है तो घर्षण के कारण और इंसुलन रेजिस्टेंस से भी अंडरआर्म पर वेलवेट जैसी डार्कनेस नजर आ सकती है. ऐसे में वेट लॉस और बैलेंस्ड शुगर से अंडरआर्म्स की डार्कनेस को अंदरूनी रूप से कम किया जा सकता है.

अगर आप अंडरआर्म्स पर रोल ऑन इस्तेमाल करना चाहती हैं तो ऐसा रोल ऑन चुनें जो माइल्ड एक्सफोलिएंट की तरह काम करे. लैक्टिक एसिड या मैंडलिक एसिड वाले रोल ऑन इस्तेमाल किए जा सकते हैं. लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से चर्चा करके ही रोल ऑन लें.

अगर हर तरीका आजमाने के बाद भी अंडरआर्म्स का कालापन साफ ना हो तो क्यू-स्विच लेजर और केमिकल पील्स ट्रीटमेंट करवाए जा सकते हैं. इनसे अंडरआर्म का कालापन साफ हो सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.