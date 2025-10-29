किस विटामिन की कमी से फटती हैं एड़ियां? डॉक्टर ने बताए एड़ियों के फटने के 5 बड़े कारण

What vitamin helps with cracked heels: एड़ियों का फटना सर्दियों में आम समस्या होती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे सिर्फ ठंड नहीं, बल्कि शरीर में विटामिन और मिनरल की कमी भी जिम्मेदार हो सकती है? मशहूर डॉक्टर शालिनी सिंह सोलंकि (MBBS, MD) ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में बताया कि अगर आपकी एड़ियां बार-बार फटती हैं, तो यह शरीर में कुछ जरूरी पोषक तत्वों की कमी का संकेत हो सकता है. आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से-

क्यों बार-बार फटती हैं एड़ियां?

डॉक्टर शालिनी के मुताबिक, एड़ियों के फटने की एक बड़ी वजह शरीर में विटामिन ई और जिंक की कमी भी हो सकती है. विटामिन ई त्वचा को नमी देने और उसे हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है. जब शरीर में इसकी कमी हो जाती है, तो त्वचा सूखने लगती है और एड़ियां फटने लगती हैं. वहीं, जिंक त्वचा की हीलिंग यानी घाव भरने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है. इसकी कमी से त्वचा जल्दी खराब होती है और दरारें गहरी हो जाती हैं.

एड़ियां फटने के दूसरे बड़े कारण



डॉक्टर शालिनी ने बताया कि पोषण की कमी के अलावा भी कई वजहें हैं, जिनसे एड़ियां फटने लगती हैं. जैसे-

ठंडी और सूखी हवा त्वचा से नमी खींच लेती है, जिससे एड़ियां रूखी और बेजान हो जाती हैं.



मोटापा

जब वजन बढ़ जाता है, तो पैरों पर ज्यादा दबाव पड़ता है. लंबे समय तक खड़े रहने या चलने से यह दबाव एड़ियों की त्वचा को फाड़ देता है.



त्वचा की बीमारियां

एक्जिमा, सोरायसिस या फंगल इंफेक्शन जैसी समस्याओं में त्वचा कमजोर हो जाती है, जिससे एड़ियां फटने लगती हैं.



गलत चप्पल पहनना

इन सब से अलग बहुत पतले सोल वाले जूते या सैंडल पहनने से भी एड़ियों पर झटका ज्यादा पड़ता है और वे बार-बार फटने लगती हैं.

एड़ियों को ठीक रखने के लिए शरीर के अंदर और बाहर, दोनों तरह से देखभाल जरूरी है. खाने में ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन ई से भरपूर चीजें जैसे बादाम, अखरोट, अलसी के बीज और एवोकाडो शामिल करें.

रोजाना रात में गुनगुने पानी में कुछ देर पैर डुबोकर रखें, फिर स्क्रब या प्यूमिक स्टोन से हल्के हाथों से सफाई करें. इसके बाद नारियल तेल या मॉइस्चराइजर लगाकर हल्की मालिश करें और सोक्स पहनकर सो जाएं.

इन छोटे-छोटे कदमों से न सिर्फ आपकी एड़ियां मुलायम रहेंगी, बल्कि शरीर में पोषण संतुलित रहेगा और त्वचा से जुड़ी परेशानियां भी कम होंगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.