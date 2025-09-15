विज्ञापन

AIIMS, Harvard के डॉक्टर ने बताए कब्ज से छुटकारा पाने के 4 सबसे असरदार तरीके, आंतों की सफाई के लिए कर लें ये काम

Constipation Remedies: डॉक्टर ने कब्ज से निजात पाने के 4 आसान और बेहद असरदार तरीके बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

AIIMS के डॉक्टर ने बताया कैसे मिलेगा कब्ज से छुटकारा?

Constipation Remedies: कब्ज एक आम समस्या है जो हर उम्र के लोगों को परेशान कर सकती है. इसमें पेट साफ करने में दिक्कत होती है या मल सख्त और दर्दनाक हो जाता है. अब, अगर आप भी कब्ज की समस्या से जूझ रहे हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. AIIMS, Harvard और Stanford से प्रशिक्षित गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट और लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सौरभ सेठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने कब्ज से निजात पाने के 4 आसान और बेहद असरदार तरीके बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

कब्ज ठीक करने के लिए क्या करें?

सही पोजीशन में बैठें

इसके लिए डॉक्टर मल त्याग करते हुए एक खास पोजीशन में बैठने की सलाह देते हैं. डॉक्टर सेठी कहते हैं, टॉयलेट जाते समय पैरों के नीचे एक स्टूल रखकर घुटनों को कूल्हों से ऊपर लाएं. इससे आंतों का एंगल सीधा हो जाता है और मल आसानी से बाहर निकलता है.

ज्यादा पानी और फाइबर लें

रोज कम से कम 8 गिलास पानी पिएं और फाइबर युक्त भोजन करें. फल, सब्जियां, ओट्स और साबुत अनाज खाने से मल नरम रहता है. इससे पेट साफ करना आसान हो जाता है.

रोजाना एक्सरसाइज करें

डॉक्टर बताते हैं, नियमित चलने और व्यायाम करने से आंतों की गति तेज होती है, जिससे भोजन ज्यादा देर तक बड़ी आंत में नहीं रुकता है. इससे मल सूखता नहीं है और कब्ज की समस्या कम होती है.

नेचुरल ड्रिंक्स अपनाएं

इन सब से अलग कब्ज से निजात पाने के लिए डॉक्टर सेठी चार प्राकृतिक ड्रिंक पीने की सलाह देते हैं.

नंबर 1- प्रून जूस

इसमें सोरबिटोल होता है, जो हल्का प्राकृतिक लैक्सेटिव है.

नंबर 2- नींबू पानी

सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू का रस पिएं, इससे पाचन सुधरेगा.

नंबर 3- अदरक की चाय 

यह पाचन को बढ़ावा देती है और मल त्याग में मदद करती है.

नंबर 4- एलोवेरा जूस 

इसमें मौजूद तत्व आंतों को शांत और सक्रिय बनाते हैं.

डॉक्टर आगे कहते हैं, अगर ये उपाय काम न करें, तो डॉक्टर की सलाह पर हल्के लैक्सेटिव्स (दवाइयां) ली जा सकती हैं, लेकिन इन्हें लंबे समय तक न लें क्योंकि ये आदत बना सकते हैं. कब्ज को नजरअंदाज न करें. सही खान-पान, पर्याप्त पानी, व्यायाम और प्राकृतिक उपायों से इसे आसानी से दूर किया जा सकता है. अगर समस्या लगातार बनी रहे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

