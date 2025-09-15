Vitamin D बढ़ाने के 7 नेचुरल तरीके

7 Natural Ways to Boost Vitamin D: शरीर के बेहतर फंक्शन के लिए हमें कई तरह के मिनरल्स और विटामिन्स की जरूरत होती है. इन्हीं में से एक जरूरी विटामिन है विटामिन डी. ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, इसके साथ ही इम्युनिटी, मूड, नींद और शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों को भी प्रभावित करता है. हालांकि, आज के समय में ज्यादातर लोग इस खास विटामिन की कमी से जूझ रहे हैं, जिसके चलते वे फिर सप्लीमेंट्स लेने पर मजबूर हो जाते हैं. हालांकि, हमारा शरीर खुद ही विटामिन D बना सकता है. यानी आप चाहें तो कुछ नेचुरल तरीकों से बिना सप्लीमेंट्स के भी शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं. हाल ही में मशहूर योग गुरु और लेखक हंसा योगेन्द्र ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने विटामिन डी बढ़ाने के कुछ ऐसे ही नेचुरल तरीके बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

कैसे बढ़ाएं विटामिन डी?

इसके लिए योग गुरु सबसे पहले सुबह की धूप लेने की सलाह देती हैं. सुबह 7:30 से 9:30 बजे के बीच की धूप में UVB किरणें होती हैं, जो विटामिन D बनाने में मदद करती हैं. ऐसे में हफ्ते में कुछ बार 15-20 मिनट हाथ, पैर या पीठ पर धूप लगने दें.

धूप लेने से पहले तिल के तेल की हल्की मालिश करें. यह त्वचा को पोषण देता है, सूखापन कम करता है और धूप को बेहतर तरीके से सोखने में मदद करता है.

हंसाजी के मुताबिक, कुछ चीजों का सेवन बॉडी में विटामिन डी के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है. इसके लिए आप धूप में सुखाए मशरूम, काले तिल और पारंपरिक देसी घी का सेवन कर सकते हैं. काले तिल मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं, जो शरीर में विटामिन डी के अवशोषण को बढ़ाते हैं. वहीं, घी फैट-सॉल्युबल विटामिन्स को शरीर में पहुंचाने में मददगार होता है.

धूप लेने के तुरंत बाद साबुन से न नहाएं, क्योंकि त्वचा को विटामिन D बनाने में समय लगता है. इसके अलावा, ज्यादा कैफीन और प्रोसेस्ड फूड से बचें. विटामिन D को शरीर में सही से सोखने के लिए हेल्दी फैट का सेवन जरूरी है.

योग गुरु के मुताबिक, कुछ आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां जैसे अश्वगंधा (तनाव कम करती है) और तेज पत्ता (पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ाता है) शरीर को विटामिन D का उपयोग करने में सक्षम बनाती हैं.

धूप में नंगे पांव मिट्टी या घास पर चलें. यह शरीर को ग्राउंडिंग का अनुभव देता है और पोषण को बेहतर तरीके से सोखने में मदद करता है.

इन सब से अलग धूप लेते समय 5 मिनट गहरी सांस लें. इससे शरीर और मन रिलैक्स होता है और धूप का असर बढ़ता है.

हंसा योगेन्द्र बताती हैं, विटामिन D सप्लीमेंट्स पर निर्भर रहने की बजाय ये प्राकृतिक तरीके अपनाएं. हल्की धूप, सही खानपान, हर्ब्स और माइंडफुल आदतों से न सिर्फ आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, बल्कि इम्युनिटी और मूड भी बेहतर होगा. ये छोटी-छोटी आदतें आपको भीतर से हेल्दी और एनर्जेटिक बना सकती हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.