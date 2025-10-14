विज्ञापन

ट्रैवल करना पसंद है लेकिन पेट हो जाता है खराब? अपनाएं ये असरदार टिप्स, सफर हो जाएगा टेंशन फ्री और मजेदार

Travel Tips: घूमना-फिरना किसे पसंद नहीं होता, हर कोई चाहता है कि उसकी यात्रा मजेदार और यादगार रहे. ऐसे में कभी-कभी ट्रैवल का मजा तब खराब हो जाता है, जब पेट खराब हो जाता है. हम कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाने से पेट खराब नहीं होगा और सफर टेंशन फ्री-मजेदार रहेगा.

Health Travel Tips

Health Tips during Travel: घूमना-फिरना किसे पसंद नहीं होता, हर कोई चाहता है कि उसकी यात्रा मजेदार और यादगार रहे. ऐसे में कभी-कभी  ट्रैवल का मजा तब खराब हो जाता है, जब पेट खराब हो जाता है. बाहर का खाना-पीना, जंक फूड, थकान पेट की समस्या जैसे कब्ज, गैस, लूज मोशन का बड़ा कारण हो सकता है. अगर आप भी ऐसी परिस्थिति का सामना अक्सर करते हैं तो आप कुछ टिप्स अपना सकते हैं जिससे आपका पेट भी खराब नहीं होगा और ट्रिप भी टेंशन फ्री-मजेदार साबित होगी. आइए जानते हैं.

हल्का और पौष्टिक भोजन ही खाएं

ट्रैवलिंग के दौरान अक्सर बाहर के खाने और ऑयली फूड का सेवन ज्यादा करना पड़ता है. इससे पेट स्वस्थ नहीं रहता और कब्ज-लूज मोशन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. ऐसे में आप सफर के दौरान केवल हल्का और पौष्टिक भोजन जैसे दही, फल, खिचड़ी का ही सेवन करें. 

पानी ज्यादा पिएं

ट्रैवलिंग के दौरान अक्सर लोग या तो पानी पीना भूल जाते हैं, या फिर बिना सोचे समझे कहीं का भी पानी पी लेते हैं. इसके परिणाम में पेट की हालत काफी खराब हो जाती है और कई समस्याओं का सामना करना पड़ता. ऐसे में, ज्यादा से ज्यादा स्वच्छ पानी का सेवन करें. इसके अलावा, सफर के दौरान नींबू पानी या नारियल पानी को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. इससे शरीर पूरी तरह हाइड्रेटेड रहता है और पेट की परेशानी होने की संभावना भी कम रहती है. 

ट्रैवल में संबंधित दवाइयां रखें साथ

अगर आप ट्रैवलिंग से पहले भी पेट से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो आप डॉक्टर की सलाह लेकर इससे जुड़ी दवाइयां अपने साथ जरूर रखें. 

ट्रैवलिंग के दौरान खुद को दें आराम

यात्रा के दौरान लगातार एक जगह ही बैठे रहने से कब्ज और पेट फूलने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में आप समय-समय पर टहलते रहें. इसके अलावा खुद को आराम देना बिल्कुल भी ना भूलें. थकान को कम करने और डायजेशन को सही करने के लिए पर्याप्त नींद जरूर लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

