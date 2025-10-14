विज्ञापन

काशी की 'देव दीपावली' से लेकर पिंक सिटी की जगमगाहट तक...विदेशियों को भी दीवाना बना देती है भारत के इन 5 शहरों की दिवाली!

Diwali 2025: वाराणसी के घाटों की 'देव दीपावली' से लेकर जयपुर यानी पिंक सिटी की जगमगाहट तक, आइए जानते हैं भारत के उन 5 प्रमुख शहरों के बारे में, जहां की दिवाली देखने विदेश से भी लोग पहुंचते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
काशी की 'देव दीपावली' से लेकर पिंक सिटी की जगमगाहट तक...विदेशियों को भी दीवाना बना देती है भारत के इन 5 शहरों की दिवाली!
Diwali 2025: भारत की इन जगहों पर मनाई जाती है सबसे शानदार दिवाली.

Diwali 2025: भारत एक ऐसा देश है जहां हर त्योहार को बड़े उत्साह और जश्न के साथ मनाया जाता है और खासतौर से जब बात 'दीपों के त्योहार' दिवाली की आती है, तो यहां का नजारा देखने लायक होता है. देश के हर कोने में इस त्योहार को मनाने का अपना अनोखा अंदाज है, जिसका आनंद उठाने के लिए हर साल दुनिया भर से पर्यटक खिंचे चले आते हैं. वाराणसी के घाटों की 'देव दीपावली' से लेकर जयपुर यानी पिंक सिटी के शाही शहरों की जगमगाहट तक, आइए जानते हैं भारत के उन 5 प्रमुख शहरों के बारे में, जहां की दिवाली विदेशियों के लिए भी यादगार साबित होती है.

बंजारा मार्केट कहां है? यहां आधे से भी कम दाम में मिलता है हर सामान, जानें Diwali शॉपिंग के लिए कैसे पहुंचे

वाराणसी

वाराणसी कहें या बनारस-काशी उत्तर प्रदेश के इस शहर में दिवाली बहुत ही शानदार अंदाज में मनाई जाती है. रोशनी के त्योहार को मनाने के लिए हर साल लाखों पर्यटक यहां पहुंचते हैं. गंगा घाट से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक, यहां कोना-कोना दीयों से जगमगा उठता है. दिवाली के बाद यहां देव दीपावली भी खूब उत्साह के साथ मनाई जाती है. माना जाता है कि इस दिन देवता भी दिवाली मनाने के लिए यहां आते हैं.

अयोध्या

प्रभु श्री राम की पावन नगरी अयोध्या में दिवाली का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है. रामजन्मभूमि मंदिर, कनक भवन और हनुमानगढ़ी से लेकर पूरी अयोध्या नगरी का कोना-कोना इस पर्व पर लाखों दीयों से जगमगा उठता है. इस भव्य दीपोत्सव के कारण, अयोध्या हर साल देश-विदेश के पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन जाती है.

जयपुर

पिंक सिटी के नाम से फेमस जयपुर में दिवाली का त्योहार देखने लायक होता है. इस अवसर पर यहां की सड़कें, बाजार और ऐतिहासिक महलों की सजावट देखते ही मन मोह लेती है. खासतौर से हवा महल को रंग-बिरंगी लाइटों से किसी दुल्हन की तरह सजाया जाता है, जिसे देखकर लोगों के लिए अपनी नजर हटाना मुश्किल हो जाता है. यही कारण है कि देश के साथ-साथ कई विदेशी पर्यटक भी हर साल इस अद्भुत नजारे का लुत्फ उठाने के लिए यहां पहुंचते हैं.

अमृतसर

अमृतसर का दिवाली उत्सव दुनिया भर में मशहूर है. आपको बता दें कि यहां दीपावली का त्योहार 'बंदी छोड़ दिवस' के रूप में भी मनाया जाता है. इस मौके पर श्री हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है. पूरा मंदिर परिसर और उसके चारों ओर स्थित सरोवर लाखों दीयों और रंगीन लाइटों की रोशनी से जगमगा जाता है. इस भव्य, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नजारे को देखने के लिए हर साल लाखों देशी-विदेशी पर्यटक विशेष रूप से अमृतसर पहुंचते हैं.

मैसूर

कर्नाटक के मैसूर में दिवाली का त्योहार एक भव्य तरीके से मनाया जाता है. इस अवसर पर, वर्ल्ड फेमस मैसूर पैलेस को विशेष रूप से सजाया जाता है. यह नजारा बेहद खूबसूरत और मनमोहक होता है और इसे देखने के लिए देश-विदेश से लाखों पर्यटक हर साल मैसूर पहुंचते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Diwali 2025, Diwali, Travel, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com