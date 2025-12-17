अच्छी नींद के लिए कमरे का तापमान कितना होना चाहिए? जानें कितने टेंपरेचर पर आती है सबसे गहरी नींद

Sleep: क्या आपकी नींद भी बार-बार टूटती है या दिनभर की थकान के बाद आप भी रात में ठीक तरह से सो नहीं पाते हैं? अगर हां, तो इसके पीछे आपके कमरे का तापमान भी एक कारण हो सकता है. दरअसल, अच्छी नींद सिर्फ आरामदायक बिस्तर पर सोने या शांत माहौल से ही नहीं आती है, बल्कि कमरे का सही तापमान भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है. अगर कमरा बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ठंडा हो, तो नींद बार-बार टूट सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं अच्छी नींद के लिए कमरे का तापमान कितना होना चाहिए.

कितने टेंपरेचर पर आती है सबसे अच्छी नींद?

हेल्थलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कमरे का सही तापमान आपकी नींद की क्वालिटी को बेहतर बनाता है और शरीर को गहरी नींद में जाने में मदद करता है. सोने के लिए कमरे का आदर्श तापमान 60°F से 65°F (करीब 15.6°C से 18.3°C) के बीच होना चाहिए. इस तापमान पर शरीर आसानी से रिलैक्स करता है और नींद जल्दी आती है. हालांकि, हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, इसलिए कुछ लोगों को इससे थोड़ा ज्यादा या कम तापमान भी सूट कर सकता है.

रिपोर्ट में बताया गया है, जब हम सोने की तैयारी करते हैं, तो हमारे शरीर का अंदरूनी तापमान धीरे-धीरे कम होने लगता है. यह एक नेचुरल प्रोसेस है. रात के समय शरीर हाथों और पैरों की नसों को फैलाता है, ताकि गर्मी बाहर निकल सके. इसी वजह से कभी-कभी सोते समय हाथ-पैर पहले ही गर्म लगने लगते हैं. ठंडा लेकिन बहुत ज्यादा ठंडा नहीं, ऐसा कमरा इस प्रोसेस को सपोर्ट करता है और नींद बनाए रखने में मदद करता है.

आमतौर पर बच्चों के लिए भी बहुत अलग तापमान की जरूरत नहीं होती है. वे 60°F से 68°F (16°C से 20°C) के बीच आराम से सो सकते हैं, बशर्ते उन्हें सही कपड़े पहनाए गए हों. बहुत ज्यादा गर्म कमरा बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है और SIDS (सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम) का खतरा बढ़ा सकता है. बच्चे को हल्के, सांस लेने वाले कपड़े पहनाकर सुलाना बेहतर होता है. घर के अंदर बच्चे को टोपी पहनाने से बचें.

वहीं, 2023 की एक स्टडी के अनुसार, बुजुर्गों के लिए नींद का सही तापमान थोड़ा ज्यादा होता है. उनके लिए 68°F से 77°F (20°C से 25°C) के बीच का तापमान सबसे आरामदायक माना गया है. बहुत ठंडा कमरा उनकी नींद की क्वालिटी को प्रभावित कर सकता है.

इसके लिए सोने से पहले थर्मोस्टेट को सही लेवल पर सेट करें और पहले तापमान देख लें.

गर्मियों में पंखा या AC का इस्तेमाल करें.

मौसम के अनुसार, बिस्तर और कंबल बदलें.

जरूरत पड़ने पर आप एक्स्ट्रा कंबल भी ले सकते हैं.

इस तरह छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर आप अपने कमरे के तापमान को बढ़ा या कम कर सकते हैं. सही तापमान होने पर आपको जल्दी और गहरी नींद आएगी, जिससे आप अगले दिन खुद को फ्रैश फील करेंगे और आपका ब्रेन भी बेहतर तरीके से काम करेगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.